México celebra primer Diálogo de Alto Nivel sobre Asuntos Multilaterales con Nueva Zelandia

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Jurídicos de Nueva Zelandia, Victoria Hallum, encabezaron el primer Diálogo de Alto Nivel México-Nueva Zelandia sobre Asuntos Multilaterales.

En esta reuión se abordaron temas relacionados con la az y seguridad, desarme y no proliferación, derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, océanos y financiamiento para el desarrollo.

El él se destacó la importancia de defender y fortalecer e multilateralismo y el orden mundial sustentado en el derecho internacional, y de proteger estándares robustos, efectivos y humanistas en un ambiente geopolítico complejo.

Los funcionarios de ambos países manifestaron su extrema preocupación por la situación en Medio Oriente, Ucrania, Sudán y Haití, entre otras regiones en conflictos, destacando el enorme costo humanitario.

En relación con la reforma propuesta por el secretario general de la ONU, António Guterres, conocida como“ONU80” y al ser ambos países parte de la “Coalición ONU80 Global”, acordaron estrechar la coordinación de posiciones para hacer más ágil y eficaz esta organización y mejorar el impacto de sus acciones en las personas en el terreno en un contexto de significativos recortes presupuestales, al tiempo que destacaron la importancia de fortalecer el papel de la ONU en materia de prevención y mediación de conflictos.

Los representantes de México y Nueva Zelandia convinieron provomer iniciativas en foro internacionales en favor de la igualdad de género y la no discriminación, además de la participación de las mujeres y niñas en la agenda de paz y seguridad para la resolución de conflictos e intercambiar mejores prácticas respecto a la consolidación de la sociedad de cuidado, al igual que avanzar en la protección y promoción de los derechos de todas las personas, incluidas personas con discapacidad, comunidad LGBTQ+, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Este fructífero primer encuentro concluyó con un conversatorio que ambos funcionaros encabezaron en la sede del Instituto Matías Romero, bajo el lema “México y Nueva Zelandia: Alianzas para un multilateralismo renovado”, en el que reflexionaron sobre la urgencia de renovar a la ONU para reflejar el contexto actual de las relaciones internacionales, y que contó con la participación de integrantes del cuerpo diplomático, academia, estudiantes, sector privado y personas funcionarias.