Queda conformado el Comité Técnico de Evaluación que elegirá a 3 Consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral)

El Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles de los postulantes a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), fue aprobado por la Cámara de Diputados previo a que la convocatoria y recepción de candidatos temrine este viernes.

Dicho Comité debiá ser constituido por tres integrantes designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro y dos más por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los perfiles designados por la Jucopo fueron Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, ambos magiatrados electorales, y Selena Cruz Alcalá magistrada en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Las designaciones de la CNDH fueron Irma Ramírez Cruz asesora de la Secretaría Ejecutiva del INE y maestrante en Derecho Electoral, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Y Miriam Rodríguez Armenta asesora del magistrado Gustavo Anzaldo Hernández del TECDMX y especialista en Sistema Político e Instituciones Públicas.

La CNDH reconoció a ambas con “con trayectoria profesionales y apartidistas”, además señaló que se consideró su compromiso inequívoco con la defensa de los derechos civiles y políticos consagrados en la Carta Magna y los tratados internacionales firmados y ratificados por México".

El próximo 4 de abril cocluye el ciclo de 9 años de los actuales consejeros Jaime Rivera Velázquez, Claudia Zavala Pérez y Dania Ravel Cuevas, por lo que el el pleno del Consejo General del INE reconoció su labor y despidió ayer a los tres funcionarios.