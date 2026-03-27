¿Quiénes tendrán pago doble en Becas Bienestar 2026? Así se perfilan los depósitos (Becas del Bienestar)

El calendario de pagos de las Becas Bienestar 2026 ha generado expectativa entre miles de estudiantes en México, especialmente por la posibilidad de recibir un depósito doble durante abril. Esta medida no se trata de un bono extra, sino de un ajuste operativo que busca regularizar pagos acumulados de los primeros meses del año, beneficiando a ciertos grupos dentro del programa.

Autoridades educativas han explicado que este esquema responde a retrasos en la dispersión de recursos y a procesos administrativos, como la incorporación de nuevos beneficiarios. Por ello, el pago doble se perfila como una alternativa para cubrir dos bimestres en una sola exhibición, lo que representa un alivio económico importante para estudiantes y sus familias.

¿Quiénes tendrán pago doble en Becas Bienestar 2026?

El pago doble está dirigido principalmente a estudiantes de educación media superior inscritos en la Beca Benito Juárez, así como a universitarios beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Sin embargo, no todos los alumnos recibirán este depósito acumulado.

Los principales beneficiarios serán estudiantes de nuevo ingreso, quienes hayan tenido retrasos en la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar o presenten pagos pendientes de bimestres anteriores. En estos casos, el depósito incluirá los montos acumulados de enero-febrero y marzo-abril.

¿Cómo se perfilan los depósitos de las Becas Bienestar en abril?

De acuerdo con la información disponible, los depósitos se realizarán de manera escalonada durante abril, siguiendo un calendario organizado por la inicial del apellido de los beneficiarios. Esta estrategia busca evitar saturaciones en el sistema bancario y garantizar una dispersión más ordenada.

En cuanto a los montos, los estudiantes de nivel medio superior podrían recibir hasta 3,800 pesos, correspondientes a dos bimestres.

En el caso de educación superior, la cifra puede alcanzar hasta 11,600 pesos, dependiendo del estatus del beneficiario.

Es importante destacar que quienes no tengan adeudos o ya hayan recibido pagos previos podrían obtener únicamente el depósito regular.

Ante este panorama, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales y verificar su estatus para confirmar si recibirán el pago doble. La correcta dispersión de estos recursos será clave para garantizar la continuidad educativa de miles de jóvenes en el país.