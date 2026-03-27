Reforma sobre IA en México genera alerta: AIMX advierte riesgos para creatividad, innovación y seguridad jurídica

Riesgos a la creatividad por uso de IA

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) encendió las alertas este viernes sobre la reforma que se discute en el Congreso mexicano para regular el uso de inteligencia artificial, así como la explotación de imagen y voz. Aunque reconoció que es necesario fortalecer la protección de artistas y ejecutantes frente a tecnologías emergentes, advirtió que el texto actual podría generar efectos adversos en el ecosistema digital y creativo del país.

En su postura pública, la organización destacó que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, tal como está planteada, podría comprometer la seguridad jurídica de empresas, creadores y plataformas, además de abrir un escenario de incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos.

La AIMX sostuvo que el desarrollo tecnológico debe darse bajo principios claros de dignidad, consentimiento informado, remuneración justa y respeto a los derechos autorales y laborales. Sin embargo, alertó que el esquema de consentimiento que propone la iniciativa, que exige autorizaciones previas, específicas y, en algunos casos, reiteradas, sería complicado de aplicar en entornos digitales donde los contenidos se transforman y circulan constantemente.

A su juicio, este modelo impondría cargas operativas importantes para productoras audiovisuales, agencias de publicidad digital y plataformas tecnológicas. Incluso podría resultar desproporcionado frente a la dinámica habitual de creación y distribución de contenidos.

La Asociación también subrayó que el texto incorpora conceptos vagos o susceptibles de interpretaciones amplias, lo que incrementa el riesgo de disputas legales y erosiona la previsibilidad necesaria para que la inversión y la innovación tecnológica puedan florecer en México.

Otro de los puntos críticos es la ausencia de una distinción clara entre el mal uso de herramientas de inteligencia artificial y el simple desarrollo o disponibilidad de estas tecnologías. En opinión de la AIMX, este vacío podría desincentivar la innovación nacional y reducir la competitividad digital del país.

La organización llamó la atención sobre las implicaciones que la reforma tendría en la libertad de expresión y la creatividad digital si no se incluyen excepciones claras para la parodia, la sátira, los usos informativos, educativos o contenidos no comerciales. Consideró que estas figuras son necesarias para equilibrar la protección de derechos con el libre ejercicio creativo.

En materia económica, la Asociación advirtió que una regulación con cargas “ex ante” demasiado altas afectaría la competitividad de México y su capacidad de atraer inversiones en industrias creativas y tecnológicas.

Además, pidió revisar con mayor detalle el uso de tecnologías de geolocalización cuando se relacionen con IA y la explotación de imagen y voz, pues podrían implicar riesgos adicionales en privacidad, protección de datos y seguridad digital.

Por ello, la AIMX llamó al Poder Legislativo a abrir un espacio de diálogo técnico que permita ajustar la iniciativa con criterios de proporcionalidad, certeza jurídica y neutralidad tecnológica. Según la organización, es posible construir un marco que proteja a artistas y ejecutantes sin frenar la innovación ni limitar la libertad de expresión ni la competitividad del país.