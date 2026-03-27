Resultados Melate, Revancha y Revanchita del Sorteo 4192: números ganadores del viernes 27 de marzo de 2026

La expectativa crece entre los participantes del sorteo de la Lotería Nacional, ya que este viernes 27 de marzo se lleva a cabo una nueva edición del popular juego Melate, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita. Como cada semana, miles de jugadores en México esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Aunque los números ganadores aún no han sido publicados de forma oficial, esta nota se mantendrá en actualización constante para integrar los resultados del sorteo 4192 en cuanto sean dados a conocer por las autoridades correspondientes.





Resultados Melate, Revancha y Revanchita hoy 27 de marzo de 2026

A continuación, se enlistarán los números ganadores una vez que la Lotería Nacional publique los resultados oficiales:

Melate: Pendiente

Número adicional: Pendiente

Revancha: Pendiente

Revanchita: Pendiente

Los resultados serán actualizados en este espacio en tiempo real.





¿Cómo se juega Melate, Revancha y Revanchita?

Melate es uno de los juegos de azar más populares en México. Para participar, el jugador debe elegir 6 números de un total de 56 disponibles. Durante el sorteo, se extraen seis números ganadores y un número adicional.

Si aciertas los seis números principales, obtienes el premio mayor.

El número adicional permite acceder a premios secundarios.

En el caso de Revancha y Revanchita, se utilizan los mismos números seleccionados en el boleto original, pero participan en sorteos adicionales con premios independientes, lo que incrementa las oportunidades de ganar sin necesidad de elegir nuevas combinaciones.





¿Cómo cobrar un premio de Melate?

Si resultas ganador en Melate, Revancha o Revanchita, debes seguir estos pasos:

Premios menores: Se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados presentando el boleto ganador.

Premios mayores: Es necesario acudir a oficinas de la Lotería Nacional con identificación oficial vigente.

Plazo: Tienes hasta 60 días naturales después del sorteo para reclamar tu premio.

Es importante conservar el boleto en buen estado, ya que es el único comprobante válido para hacer efectivo el cobro.

Esta nota se actualizará en cuanto se publiquen los números oficiales del sorteo 4192, por lo que se recomienda mantenerse al pendiente para conocer los resultados completos.