Rosa Icela Rodríguez presentó los mecanismo de búsqueda y prevención de desapariciones

Rosa Icela Rodríguez CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2026.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se presentó la Alerta Nacional de Búsqueda. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Durante la “Mañanera del Pueblo, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez dio a conocer los avances de la aplicación de las reformas a las leyes de julio del 2025.

Lo primero que menciono se relaciona a la Alerta Nacional de Búsqueda, la cual es activada en el momento que una persona es reportada como desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda. A continuación con todos los datos de la persona, la alerta es distribuida de forma masiva e instantánea a la Fiscalía General de la República, las 32 fiscalías estatales, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda, la Guardia Nacional, las policías y puntos estratégicos como aeropuertos, terminales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles.

Desde que se implemento la reforma se volvo obligatorio que en los reportes de desaparición se incluya la apertura de una carpeta de investigación en las fiscalías. Además, las Fiscalías Especializadas en Desaparición deben de adicionar Unidades de investigación, de análisis de contexto, de delitos cibernéticos, de atención y seguimiento a víctimas, de búsqueda inmediata y de larga data.

En la base de datos también se incluye el estatus de localización y si la desaparición se dio con motivo de una ausencia voluntaria o si estuvo relacionada con algún delito.

Asimismo, otro de los avance es la Plataforma Única de Identidad, se trata de una herramienta tecnológica del Registro Nacional de Población, la cual usa la CURP como la única forma identidad. De dicha manera la locación de personas se vuelve más fácil para la Comisión Nacional de Búsqueda la localización de personas.

“Aunque priorizamos la búsqueda en vida, también se fortaleció la búsqueda forense con un área de análisis de información y la creación de grupos multidisciplinarios de búsqueda y perfiles técnicos de arqueología y antropología”, explicó Rosa Icela Rodríguez.

Desde julio del 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con 100 nuevos especialistas, nuevo equipamiento, al igual que metodologías de investigación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría de Gobernación a reunirse con los colectivos y familiares de desaparecidos con el objetivo de atenderles y escucharles. Se han llevado a cabo 134 mesas de diálogo y atención, así como 137 reuniones con instituciones federales, estatales y municipales, en las que han participado 774 colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes presentaron 570 propuestas.

Otro de los importante avances son los resultados que se obtuvieron junto con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales que era manejadas por organizaciones delictivas y usadas para contactar jóvenes. De igual manera, por el momento hay 725 cuentas que se encuentran bajo investigación.

Como resultado de trabajos de inteligencia de investigación, el Gabinete de Seguridad ha cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

Y, porque en este proceso la prevención es igual de importante, se impulsan campañas de prevención, contra la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y adolescentes,

“Ante la desaparición de una persona, no esperen ningún plazo. Hay que reportar inmediatamente a los números de la Comisión Nacional de Búsqueda.” enfatizó la secretaria de Gobernación