Secretaría de las Mujeres instalará 127 Centros LIBRE en Michoacán

Centros LIBRE en Michoacán

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, destinará una inversión histórica de 105 millones 816 mil 454 pesos para la operación de 127 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación para las mujeres) en Michoacán.

La estrategia forma parte del Plan Michoacán y se prevé que se instalen durante los próximos 9 meses. Del total de estos espacios, 87 de ellos serán inaugurados a partir de abril y se sumarán a los 40 ya existentes en la entidad.

Con ello, se contempla a las mujeres como eje medular en la construcción de paz y justicia, y permitirá también que 5 profesionistas se sumen a la Red de Abogadas de las Mujeres en la entidad, así como la atención de la Línea 079 opción 1.

Al respecto, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que este esfuerzo responde a una instrucción por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nos encargó que en Michoacán hubiese, por lo menos, un Centro LIBRE ya, en cada municipio; teníamos 40. De tal manera que, en Michoacán tendremos 127 Centros LIBRE, lo que es la inversión más grande destinada a las mujeres en el estado”.

Adicional a los 113 Centros LIBRE correspondientes a los 113 municipios de la entidad, la expansión en el número de estos espacios permitirá atender también, como parte del Plan de Justicia P’urhépecha, demandas y necesidades específicas con pertinencia cultural por parte de las mujeres indígenas.

La secretaria explicó que los Centros LIBRE ubicados en los municipios de Tarímbaro, Jacona y Zamora, Michoacán son los primeros que, gracias a una coordinación interinstitucional con el ISSSTE, cuentan con su propio consultorio médico. El objetivo es alcanzar la cobertura total para el estado.

Este avance en infraestructura se entrelaza con un intenso trabajo de campo, como el realizado en la región de Puruándiro, donde la Secretaría de las Mujeres acompañó la estrategia Visita casa por casa, encabezada por la Secretaría de Bienestar, para conocer las necesidades más urgentes de la población.

El acompañamiento en territorio por parte de la dependencia se ha visto reforzado mediante las Ferias del Bienestar, donde se ha promovido y difundido la Cartilla de Derechos de las Mujeres, así como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, en la que hasta ahora se han registrado un total de 7 mil 909 mujeres michoacanas.

Esta red ha permitido la realización de actividades y diálogos comunitarios para identificar conjuntamente las problemáticas de las comunidades, y diseñar soluciones colectivas. Las propuestas de las participantes han servido como insumos para que la Secretaría de las Mujeres construya estrategias de atención en los municipios de Michoacán y fortalecer así el tejido social.