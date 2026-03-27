TEPJF modifica convocatoria para elegir a tres consejeros; diputados deben garantizar que lleguen personas en situación de vulnerabilidad

CDMX — La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó, por unanimidad de votos, la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para la elección de tres personas que ocuparán el cargo de consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en distintos aspectos, a fin de garantizar el acceso a los cargos en condiciones de igualdad, no discriminación y certeza jurídica.

En este tema, se presentaron más de una decena de impugnaciones al acuerdo de la Jucopo, y cuyas resoluciones se emitieron antes de que este viernes cerrara el plazo de registro de los aspirantes a las tres vacantes de consejeros (dos mujeres y un hombre) del Consejo General del INE, efectivas a partir del próximo 4 de abril.

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, una de las magistradas de la Sala Superior del TEPJF, determinó en uno de los proyectos de resolución que la Junta de Coordinación Política deberá garantizar la máxima publicidad y difusión de dicha precisión durante 48 horas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, que todas las personas interesadas en participar cuenten con información clara, completa y oportuna respecto del alcance del requisito referido, de acuerdo con los asuntos asentados en los expedientes SUP-JDC-149/2026 y SUP-JDC-151/2026 acumulados.

En sesión pública la tarde-noche de este viernes, a propuesta de las magistradas Mónica Soto Fregoso y Valle Aguilasocho, así como del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno del TEPJF resolvió modificar la convocatoria para que el Comité Técnico de Evaluación, en las diferentes etapas del proceso de selección, identifique a aquellas personas que se autoadscriban a un grupo en situación de vulnerabilidad e integre cada una de las tres quintetas para la elección de las tres personas consejeras, con una persona perteneciente a un grupo social en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas de la diversidad sexual, indígenas, afromexicanas, con discapacidad y migrantes.

“La Junta de Coordinación Política deberá garantizar la máxima publicidad y difusión de dicha precisión durante 48 horas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, que todas las personas interesadas en participar cuenten con información clara, completa y oportuna respecto del alcance del requisito referido”.

La fecha máxima para remitir las listas a la Jucopo será el 20 de abril.

También, este viernes, con acuerdo de Morena, PT, PVEM y MC, y abstención del PAN y sin firma del PRI, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformó al Comité de Evaluación de los aspirantes a tres consejerías del INE.