Veleros mexicanos desaparecidos rumbo a Cuba son encontrados: EU confirma que ambos llegaron “sanos y salvos” a la isla

Veleros encontrados La Guardia Costera de Estados Unidos informó que los dos veleros que habían sido reportados como desaparecidos tras salir de Isla Mujeres rumbo a La Habana arribaron sin incidentes. (ELIZABETH RUIZ/Cuartoscuro)

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los dos veleros que salieron de México con destino a Cuba la semana pasada llegaron “sanos y salvos” a la isla, luego de que durante horas se desconociera su ubicación.

Un vocero del organismo, Anthony Randisi, detalló que a las 10:36 horas recibieron el aviso de que ambas embarcaciones habían completado la travesía sin contratiempos.

La Marina no pidió ayuda a EU para la búsqueda de los veleros

El reporte estadounidense contrastó con el panorama que se vivía horas antes en México, donde la Secretaría de Marina (Semar) mantenía un operativo activo para dar con las embarcaciones. De acuerdo con la Guardia Costera, México notificó el jueves sobre la posible desaparición de los barcos, aunque hasta el momento no había pedido apoyo directo para su localización.

“La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos”, explicaron los guardacostas estadounidenses.

“Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba”, añade el texto.

¿Cuándo salieron los veleros de México a Cuba?

Los veleros habían partido el 21 de marzo desde Isla Mujeres cargados con varias toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas, paneles solares y otros suministros) que serían entregados en La Habana. Formaban parte de una ayuda que buscaba aliviar la crisis de escasez en Cuba, agravada tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos luego de la captura y detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

nueve personas viajaban a bordo de los veleros

Además de los suministros, en los barcos viajaban nueve personas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense. Su llegada estaba prevista para el 24 o 25 de marzo, pero la pérdida de comunicación durante la ruta encendió las alertas. El jueves, la Semar activó un plan de búsqueda y rescate, movilizando unidades de superficie y aeronaves para seguir su posible trayectoria en el Caribe.

Un tercer buque, también parte del convoy, había salido desde Yucatán y logró llegar sin complicaciones a La Habana el martes.

Sheinbaum habla sobre la búsqueda durante su conferencia

Por la mañana, antes de que se conociera el reporte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Marina seguía rastreando las embarcaciones que habían perdido contacto.

Desde Palacio Nacional explicó que un buque de la Marina había tenido comunicación inicial con los dos veleros, pero tras algunas horas dejó de recibir señales, lo que derivó en el despliegue del operativo. La mandataria confirmó que otro barco de la Semar llegó a Cuba este viernes con ayuda humanitaria, mientras continuaban las labores de localización.