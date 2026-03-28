“A mucha honra somos frijoleros”, afirma Sheinbaum en Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo orgullosa de pertenecer a una nación que cultiva y se alimenta del frijol, esto, durante la presentación del Plan Frijol en Sombrerete, Zacatecas, un municipio ubicado a 166 kilómetros de la capital zacatecana.

“Allá en el otro lado llegaron a decirnos frijoleros, pues a mucha honra somos frijoleros. Aquí se cultiva y se come frijol desde tiempos inmemoriales, antes de que llegaran los españoles a llevarse todo el oro y la plata, el frijol ya se cultivaba”, recordó orgullosa.

Durante el evento, la mandataria enlistó las bondades de ese alimento y anunció la ampliación del programa de acopio de frijol en la entidad; dio a conocer que los detalles se revelarán después de Semana Santa.

Subrayó que los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios ni intervención de diputados u organizaciones.

Detalló que el Programa Alimentación del Bienestar acopia frijol producido en Zacatecas, Durango y Nayarit con el fin de distribuirlo en todo el país a través de las tiendas del Bienestar.

En la entidad, Sheinbaum también encabezó la inauguración de la planta embolsadora de frijol Beatriz González Ortega.

La mandataria señaló que en la próxima reunión con los funcionarios del sector se analizará cuántas toneladas más se podrán acopiar, así como el impacto presupuestario que esto representaría, con miras a mantener el precio de garantía en 27 pesos por kilogramo.

El anuncio llega en el décimo día de protestas que mantienen productores de frijol en la capital zacatecana, quienes exigen la entrega de 150 mil costales para poder acopiar más de cuatro mil toneladas de grano que permanecen sin destino.

La presidenta reconoció la crisis que enfrentan los productores de frijol, quienes también denuncian que los “coyotes” pagan apenas 7 pesos por kilo.