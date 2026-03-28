Carnaval de mole, nopales, barbacoa y pulque en Milpa Alta, expresión de pueblos originarios en CDMX

CDMX — Con mole, nopales, barbacoa y pulque en Milpa Alta, expresión de pueblos originarios en CDMX, el carnaval de Milpa Alta, que se realizará del 5 al 9 de abril, espera a los capitalinos para gozar del baile de ‘Los Chilenos’ y las comparsas.

El Barrio Los Ángeles expone el legado cultural de los pueblos originarios de la capital del país y de la demarcación sureña.

El diputado morenista Edén Garcés Medina expresó que los carnavales buscan preservar el legado cultural de los pueblos originarios de la alcaldía.

Junto con estudiantes de derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que la demarcación tiene amplía gastronomía: mole, nopales, barbacoa y el pulque, además de que la festividad es una expresión de los pueblos originarios que se caracteriza por el baile de ‘Los Chinelos’ y comparsas.

Garcés Medina resaltó que Milpa Alta cuenta con monumentos históricos con arquitectura del siglo XVI, que seguramente.