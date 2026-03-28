Colectivos piden reunión con Gobierno Federal tras datos sobre personas desaparecidas en el país

Desaparecidos en México (Margarito Pérez Retana)

Movimientos y plataformas de familiares de personas desaparecidas, que conforman más de 200 colectivos, reiteraron su llamado para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de expresar su preocupación ante una actualización de las cifras del Registro Nacional “que privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio”.

De acuerdo con la información presentada el viernes por el Gobierno Federal, de los 132 mil 534 casos reportados en el país, en 46 mil 742 se tienen datos insuficientes para la búsqueda y 43 mil 128 aparecen sin registro de actividad o trámite administrativo posterior a su desaparición.

Ante ello, en un comunicado difundido este sábado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones de personas LGBTTTIQ+, la Unión y Red Nacional de Búsqueda y la RIAPD pidieron acceso amplio a la información.

“Debe garantizarse la transparencia y el acceso pleno a la información para las familias, particularmente sobre la metodología y seguimiento alrededor del RNPDNO y de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como todos los procesos relacionados a la búsqueda, investigación e identificación”, manifestaron los colectivos.

Además, exigieron que se lleve a cabo una búsqueda integral. “El Estado debe garantizar que toda persona sea buscada con debida diligencia, independientemente de su estatus administrativo o penal”.

Los grupos lamentaron que a pesar de los discursos de cercanía con las autoridades, “observamos con preocupación que continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, siendo que el año pasado impulsamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer una agenda amplia para la búsqueda, investigación, identificación y restitución de nuestros seres queridos”.

Por esto, recordaron que desde octubre de 2024 han solicitado una reunión con Sheinbaum. “Seguimos esperando respuesta”, agregaron.

Asimismo, insistieron en que resulta preocupante que no se haya detallado la metodología con la que se hizo la revisión del registro nacional.

“El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito. Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar. El número de expedientes (3 mil 869) no equivale al número de personas desaparecidas, por lo que no debe utilizarse para minimizar la magnitud de la desaparición de personas en México”, enfatizaron.

Sobre los 46 mil 742 registros señalados como “sin información”, apuntaron que es responsabilidad de las autoridades asegurar que cada reporte cuente con información completa y necesaria para la búsqueda.

“Clasificar estos casos bajo esta categoría es una omisión de la responsabilidad del Estado en su deber de seguimiento con participación de las familias. La falta de datos en un registro es un reflejo de la inacción institucional, no una justificación para dejar de buscar”, enfatizaron en el escrito.

Finalmente, indicaron que persisten deudas en la instrumentación de la Ley General desde 2017, “las cuales hoy se acumulan con los pendientes derivados de la reciente reforma. La política de Estado en materia de desaparición no puede construirse desde la opacidad”.

“¡Sin las familias no!”, concluyeron.