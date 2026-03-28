Marina Confirma que embarcaciones desaparecidas en el Caribe llegaron a Cuba a salvo

Embarcaciones desaparecidas en el Caribe llegaron a Cuba a salvo (Alonso Cupul/EFE)

La Secretaría de Marina informó este sábado que las embarcaciones tipo catamarán ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’ arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización a 80 millas náuticas (149 kilómetros) al noroeste de la capital de la isla.

En un mensaje en su cuenta de X, la Marina confirmó que se mantuvo en seguimiento y coordinación con las autoridades para el arribo de los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para la isla caribeña y que desde el jueves, por la pérdida de comunicación, estaban desaparecidos con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

La dependencia actualizó esta información luego de que, por la mañana de este sábado, anunció el hallazgo de estas dos embarcaciones que zarparon de Isla Mujeres, cerca de Cancún, el pasado 21 de marzo para trasladar el último cargamento del convoy ‘Nuestra América’, una iniciativa humanitaria que ha estado brindando ayuda a Cuba ante el bloqueo petrolero estadounidense.

Y es que el jueves 26 de marzo, la Semar activó un plan de búsqueda y rescate para ubicar dichos veleros que tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo.

Aunque las autoridades mexicanas no ofrecieron detalles sobre la situación de la tripulación, medios nacionales han indicado que fueron encontrados en buen estado de salud.