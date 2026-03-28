México es líder en gobernanza de oceánica, reconoce diputada priista

CDMX — Con más de 11 mil kilómetros de costa, México es líder en la gobernanza oceánica, posición que ha logrado porque desde 2022 se ha transformado la política ambiental en una estrategia de Estado, reconoció la diputada priista Marcela Guerra Castillo.

La legisladora, presidenta fundadora del International Conservation Caucus Foundation (ICCF), destacó durante un foro en el Senado los avances del Caucus de Océanos de México.

“La participación ciudadana es clave, especialmente del sector pesquero legal, que son los primeros preservadores de los océanos. No tenemos otra opción, el destino nos ha alcanzado y tenemos que actuar ya”.

Reiteró que México, con más de 11 mil kilómetros de costa, se consolidó como el tercer país en el mundo en contar con un caucus oceánico, y explicó que este mecanismo permitió la ratificación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), clave contra la pesca ilegal, y del Tratado de Alta Mar, fundamental para la protección de la biodiversidad marina.

“Los océanos no tienen voz, pero nosotros sí, y debemos hacerla valer para fortalecer la gobernanza ambiental, impulsar soluciones sostenibles y generar resultados concretos para nuestras comunidades”, afirmó en el 46 Foro: 4º Asamblea Consultiva de Parlamentarios por los Océanos.

Marcela Guerra Castillo, presidenta de Asuntos Migratorios en San Lázaro, destacó que se han promovido reformas para combatir las redes de pesca fantasma y fortalecer la conciencia oceánica en el Inegi. “Nuestros recursos marinos deben tener una visión de sostenibilidad, y por eso impulsamos iniciativas que protejan ecosistemas marino-costeros y que garanticen el bienestar social a largo plazo”, aseguró.

También enfatizó que en el ámbito internacional, México participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza en 2025, sumándose a la coalición interparlamentaria por la protección de los océanos.

Y subrayó la alianza con Colombia para la declaratoria legislativa del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la instalación del primer caucus subnacional de conservación ambiental y océanos en Baja California Sur, y dijo que cada acción legislativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 14 sobre vida submarina.