Profepa reubica a 29 ejemplares de fauna silvestre asegurados en Ocoyoacac, Edomex

Profepa asegura a 29 animales en Ocoyoacan La procuraduría confirmó que el dueño está detenido y que los animales ya reciben atención médica en instalaciones autorizadas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto a autoridades federales y de justicia del Estado de México llevaron a cabo un operativo para asegurar y reubicar 29 animales silvestres encontrados en un predio de Ocoyoacac, luego de que la Fiscalía estatal tomara control del lugar como parte de una investigación por diversos delitos.

La Profepa intervino para revisar el marcaje, el estado de salud y las condiciones en que permanecían los ejemplares, además de coordinar su traslado hacia sitios que sí cumplen con la normatividad.

Entre el 18 y el 23 de marzo, personal de la Profepa, la representación estatal de Semarnat, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, la Fiscalía mexiquense y varias UMAs y PIMVS participaron en la valoración y contención de los animales. La mayoría eran felinos de gran tamaño, que fueron evaluados físicamente para determinar dónde podrían ser atendidos de forma segura.

En total fueron reubicados dos jaguares, doce leones africanos, ocho tigres de bengala, dos mapaches, un ligre, un coyote, dos lobos canadienses y un papión sagrado. Las autoridades señalaron que hasta ahora no se han presentado documentos que acrediten la procedencia legal de los animales ni permisos para la operación del recinto. La mayoría carecía de sistema de marcaje y el propietario del lugar permanece detenido.

Además, las áreas de confinamiento no contaban con medidas mínimas de seguridad ni condiciones que garantizaran el bienestar de las especies, por lo que la reubicación se llevó a cabo de forma escalonada hacia instalaciones autorizadas con personal especializado, ahí recibieron atención médica inicial y, según la Profepa, su estado de salud va de regular a bueno.

La dependencia informó que continuará con visitas de verificación para dar seguimiento a los ejemplares y colaborar con la Fiscalía mexiquense en la investigación; también recordó que el manejo de fauna silvestre en cautiverio debe realizarse bajo criterios técnicos y legales estrictos para asegurar la conservación y el bienestar de las especies.