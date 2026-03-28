Renace Estadio Azteca en Estadio Banorte, obra de primer nivel de mujeres y hombres por tercer Mundial que vivirá México

CDMX — Sede de cinco partidos del próximo Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural, el Estadio Azteca o Estadio Banorte renace con mejoras en infraestructura, tecnología, conectividad e iluminación para 80 mil aficionados del futbol, una obra de “primer nivel” que entregarán hombres y mujeres trabajadores del sector de la construcción, resaltó el diputado Pedro Haces, quien este sábado visitó el inmueble.

El coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) destacó que la reinauguración del Estadio Azteca pone en el centro una historia poco visible: “la de miles de trabajadores que hicieron posible su transformación”.

“El Azteca o Estadio Banorte será sede de cinco partidos del Mundial 2026, incluido el encuentro inaugural, lo que lo convierte en el primer estadio en la historia en participar en tres Copas del Mundo y consolida su carácter como uno de los recintos más emblemáticos del futbol internacional”, dijo el legislador, uno de los líderes parlamentarios más activos.

Haces Barba destacó que la remodelación del estadio -inaugurado en 1966- fue realizada por miles de trabajadores mexicanos, bajo estándares internacionales, y entregada en tiempo y forma, como parte de los preparativos para la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca —considerado el más emblemático de América Latina y con capacidad para más de 80 mil espectadores— será uno de los principales escenarios del Mundial 2026.

En estos trabajos, dijo el legislador, participó la empresa ICA, y enfatizó que esta firma la encabeza Guadalupe Phillips, quien protagoniza un gran papel en la ejecución del proyecto.

“Reconocemos a ICA como una empresa seria que ha sabido responder a la magnitud de este reto, así como la confianza depositada en las y los trabajadores de México. Y también es importante reconocer la visión de Emilio Azcárraga, que ha sido clave para que México vuelva a ser protagonista en el escenario mundial del futbol.”

Pedro Haces comentó que más allá del espectáculo deportivo, la reinauguración del Estadio Banorte representa un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se alinean inversión, capacidad técnica y talento nacional.

“El Mundial se juega en la cancha, pero se construye con trabajo. Y este estadio es prueba de lo que puede hacer México cuando su gente responde.”

Señaló que México no sólo se prepara para recibir al mundo, sino para demostrar que cuenta con la infraestructura, el talento y la capacidad de ejecución para estar a la altura de un evento global.

MUJERES CON VISIÓN DE PRIMER NIVEL CATEM e ICA, esta última bajo el liderazgo de Guadalupe Phillips, en los trabajos previos a la reinauguración del Estadio Azteca o Banorte.