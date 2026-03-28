Ubican embarcaciones en el Caribe: Marina activa operativo de apoyo a 80 millas de Cuba

Localización de las embarcaciones tipo catamarán en La Habana Foto: SEMAR México

La Secretaría de Marina informó que una aeronave de la Armada de México logró localizar embarcaciones tipo catamarán que eran buscadas en el Caribe.

De acuerdo con el reporte oficial, las embarcaciones fueron ubicadas a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba, tras labores de reconocimiento aéreo.

Localización de las embarcaciones tipo catamarán en La Habana Foto: SEMAR México

Asimismo, se confirmó que un buque de la institución ya se dirige hacia la zona para brindar apoyo, mientras se mantiene comunicación vía radio con las personas a bordo.

Las operaciones de búsqueda y localización en altamar forman parte de las tareas permanentes de la Armada de México, especialmente en zonas estratégicas como el Caribe, donde confluyen rutas marítimas de alto tránsito.

Localización de las embarcaciones tipo catamarán en La Habana Foto: SEMAR México

La información oficial no detalla las causas por las que las embarcaciones eran buscadas, sin embargo, las autoridades mantuvieron comunicación activa, hecho que sugiere que las personas a bordo se encuentran localizadas y en contacto con las autoridades.