Anuncian creación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres Agrarias

Buscan fortalecer la justicia e igualdad en el campo

La Secretaría de las Mujeres anunció que trabaja en la redacción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres Agrarias, se trata de un nuevo instrumento que busca garantizar que las ejidatarias, comuneras y productoras cuenten con información clara y herramientas legales para defender su derecho a la propiedad y fortalecer su autonomía económica.

La titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, destacó que esta acción es un acto de reivindicación frente a décadas de exclusión. Y con ello, se reconoce a las mujeres campesinas, un sector que muchas veces ha resistido frente a la amenaza, no sólo de la desigualdad, sino a la amenaza de no poseer la tierra.

“Este es un acto de justicia frente a esas décadas donde a las mujeres se nos dijo ‘no’”, afirmó.

La secretaria detalló que la creación de esta Cartilla se alinea con el cumplimiento del punto número 53 dentro de los 100 Compromisos de Gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que tiene como meta la entrega de 150 mil títulos de propiedad a mujeres rurales durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los cuales ya se han entregado alrededor de 30 mil.

El objetivo responde a que actualmente existe una brecha crítica en el campo mexicano, donde el 70% de la tierra es poseída por hombres, lo que limita el acceso de las mujeres a créditos, apoyos gubernamentales y toma de decisiones en los núcleos agrarios.

“El reconocimiento de su propiedad sobre la tierra es uno de los actos de mayor justicia en nuestro país. Ustedes forman parte de lo que sostiene la vida, que es el campo y todo lo que se siembra”, señaló.

Primera red de Mujeres Rurales

Como parte de la estrategia para aterrizar estos derechos en cada comunidad, Citlalli Hernández convocó a las presentes a formar parte de la primera Red de Mujeres Rurales.

Esta organización, que se articulará con la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, permitirá que las mujeres del campo trabajen de manera organizada para asegurar que las reformas constitucionales y legales de máxima protección, impulsadas por la Presidenta, se conviertan en una realidad cotidiana.