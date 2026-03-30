Aseguran 650 kilos de cocaína y detienen a 6 en costas de Michoacán

En una operación marítima en Michoacán, autoridades aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kilos de cocaína y detuvieron a seis personas.
Estos sujetos estaban a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda, con 14 bultos tipo costalilla conteniendo en su interior 580 paquetes tipo ladrillo con polvo blanco con clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 650 kilogramos, así como 350 litros de combustible.
Destacaron que con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos, además, se impidió la posible distribución de más de un millón 300 mil dosis de droga, mismas que no llegarán a las calles, con esto se evita un impacto directo en la salud y se brinda seguridad a la población
Dicho aseguramiento se realizó aproximadamente a 112.9 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con autoridades, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en la zona marítima, a través de un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con una aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras.
En el despliegue se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.