Aseguran armas largas, droga y vehículos en 16 estados

Operativo Armas aseguradas. (SSPC)

Autoridades llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En Tecate, Baja California, elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, les aseguraron cuatro armas largas, 11 cargadores, 604 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, tres placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

En Ensenada, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 20 cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, un casco y un vehículo con reporte de robo.

En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble empleado para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados, detuvieron a siete personas, aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, dos armas cortas de fabricación artesanal, cuatro cargadores, 86 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina, 10 teléfonos celulares, tres computadoras personales, dos cámaras de vigilancia, 17 motocicletas, tres de ellas con reporte de robo y dos vehículos con reporte de robo.

En Guachochi, Chihuahua, fueron detenidas dos personas, se les aseguraron una ametralladora, cuatro armas largas, 39 cargadores, 1,394 cartuchos, cinco chalecos tácticos, ocho placas balísticas, seis granadas y un vehículo.

En Cd. Juárez, detuvieron a dos personas, les aseguraron 25 bolsas con metanfetamina.

En Coahuila, al realizar inspecciones de seguridad, aseguraron 400 kilos de marihuana ocultos en paquetes y cajas de cartón.

Así, en León, Guanajuato, fue detenida una persona y aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, 22 cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas y dos chalecos tácticos.

En Buenavista, Michoacán, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron dos armas cortas, tres cargadores, 31 cartuchos, una motocicleta y dos vehículos.

Igualmente, en Progreso de Obregón y Tepeapulco, Hidalgo, ejecutaron dos órdenes de cateo, aseguraron 97,400 litros de gas LP, 15 vehículos, tres contenedores estacionarios, tres equipos telefónicos y diversa documentación.

En Puebla, en la colonia La Soledad, detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma corta, seis cartuchos, 221 dosis de drogas, una motocicleta y dinero en efectivo.

En Santiago de Querétaro, Tizayuca, Hidalgo y Nezahualcóyotl, Estado de México, elementos ejecutaron dos órdenes de cateo, cumplimentaron tres órdenes de aprehensión, y liberaron a cinco personas privadas de su libertad.

Y en Querétaro con apoyo de un binomio canino, al realizar inspecciones en una empresa de mensajería, aseguraron una cubeta con 15 kilos de metanfetamina y 1.5 kilos de marihuana.

También, en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, les aseguraron un arma corta y dosis de metanfetamina.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado La Tuna, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 347 artefactos explosivos improvisados.

En Navolato, en el poblado Licenciado Benito Juárez, Sindicatura Villa Juárez, les aseguraron una ametralladora, tres armas largas, dos armas cortas, 19 cargadores, 575 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina, un chaleco táctico y una motocicleta.

En Mazatlán, al realizar inspecciones aleatorias, detuvieron a una persona, le aseguraron 7.4 kilos de metanfetamina y un teléfono celular.

En Mocorito, en el poblado Las Juntas, inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 600 kilos de metanfetaminas, 700 litros y 75 kilos de sustancias químicas, junto con material diverso.

En Nogales, Sonora, aseguraron 900 pastillas de fentanilo y una réplica de arma corta.

El costo de la droga asegurada es de 332,000 pesos.

En Centro, Tabasco, aseguraron un vehículo, siete armas largas, 282 cartuchos, 30 kilos de cocaína, 36 kilos de marihuana, 700 dosis de metanfetamina, seis chalecos tácticos, 30 placas balísticas y dos cascos.

En Reynosa, Tamaulipas, al realizar inspecciones de seguridad, detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron 16,550 cartuchos útiles para arma de fuego.

En Poza Rica, Veracruz, en las colonias Nacional, Naranjos, Yanga y Residencial Sur, realizaron cuatro cateos donde detuvieron a siete personas, aseguraron tres armas cortas, una granada, dos cargadores, 35 cartuchos, dosis de metanfetamina, un vehículo, siete teléfonos celulares y un modem.

En Mérida, Yucatán, al realizar inspecciones en una empresa de mensajería, aseguraron un paquete con 10 kilos de marihuana.

En Teya, en la carretera Mérida–Cancún, detuvieron a una persona, le aseguraron 1,025 cartuchos útiles.