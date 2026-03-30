Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo cae el pago de abril? Descubre las fechas y montos del pago de diciembre

Miles de beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026 están a la espera del pago correspondiente al bimestre marzo-abril. Sin embargo, hasta el momento no existe un calendario oficial confirmado, lo que ha generado dudas sobre las fechas exactas del depósito.

¿Cuándo depositan en abril?

De acuerdo con reportes recientes, el pago no iniciaría a principios de abril, como en otros meses, sino que podría moverse por el periodo de Semana Santa.

La dispersión podría comenzar a partir del lunes 13 de abril de 2026

Se espera que los pagos se realicen después de las vacaciones de Semana Santa

El calendario oficial aún no ha sido publicado por autoridades

Esto significa que el depósito llegaría a mediados de abril, no al inicio del mes.

Calendario tentativo por apellido

Aunque no es oficial, ya circula un posible orden de pagos:

13 de abril: A y B

14 de abril: C

15 de abril: D, E, F

16 de abril: G

17 de abril: H, I, J, K, L

20 de abril: M

21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

22 de abril: R

23 de abril: S

24 de abril: T a Z

Como en otros bimestres, los depósitos se realizan de forma escalonada según la primera letra del apellido.

¿Cuánto paga la beca?

Monto base: 1,900 pesos bimestrales

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en la familia

El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.



