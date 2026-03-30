CFE instala operativo de Semana Santa para fortalecer atención a emergencias

CFE instala operativo de Semana Santa

En el marco de las acciones preventivas y de coordinación interinstitucional para el periodo vacacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló el Operativo de Semana Santa, como parte de los trabajos del Grupo Directivo de Atención a Emergencias, encabezado por la Directora General de la dependencia, Emilia Esther Calleja Alor.

Este operativo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada festiva, mediante el despliegue de personal, la supervisión permanente de la infraestructura eléctrica y la atención oportuna de reportes en todo el país.

Para ello, la CFE mantiene guardias permanentes en todas sus áreas operativas, con especial énfasis en zonas de alta afluencia turística y centros vacacionales, donde durante estos días se incrementa la demanda de servicios.

Con estas acciones, la empresa busca asegurar la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico, en beneficio de la población y de quienes se trasladan a distintos destinos del país.

Asimismo, la Comisión pone a disposición de los usuarios sus canales institucionales de atención para reportar cualquier incidencia relacionada con la infraestructura eléctrica. Los reportes pueden realizarse a través de la línea telefónica 071, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante la aplicación CFE Contigo; en el portal oficial de la CFE y sus redes sociales; así como en los Centros de Atención a Clientes más cercanos.