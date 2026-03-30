CFE mejora la confiabilidad de la Red Nacional de Transmisión en México

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el marco del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico encabezado por la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, y la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, lleva a cabo trabajos de modernización para incrementar la capacidad, calidad y seguridad operativa de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

Subestación encapsulada en Baja California

El 16 de marzo de 2026 se inauguró en Playas de Rosarito la nueva subestación encapsulada en gas SF6 de la Subestación Presidente Juárez, que aumentó su capacidad de 230 kV. Esta tecnología de última generación optimiza el espacio y facilita el mantenimiento, asociándose a la próxima entrada en operación de la Central Ciclo Combinado González Ortega. Los trabajos beneficiarán a 122,500 usuarios de la región.

Operativo de confiabilidad en el sureste

La Gerencia Regional de Transmisión Sureste concluyó un operativo especial para inspeccionar 7,700 estructuras en condiciones de difícil acceso. Con el esfuerzo de 228 linieros y 25 ingenieros de supervisión, se recorrieron 3,000 kilómetros de líneas de transmisión, apoyándose en helicópteros, vehículos y lanchas para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

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Incremento de capacidad en Querétaro

El 21 de marzo de 2026 se modernizó el equipo eléctrico de la Subestación San Ildefonso, en Colón, Querétaro, aumentando la capacidad de transmisión de la línea de 115,000 volts de 140 MW a 180 MW. Esta mejora fortalece la red de transporte eléctrico en el Centro-Bajío del país, beneficiando a usuarios de la región.

La CFE reconoció la labor de su personal, cuya vocación y compromiso resultan fundamentales para concretar proyectos que generan beneficios reales. Con estas acciones, la Comisión reafirma su compromiso de mantener la continuidad del servicio eléctrico y contribuir a la Justicia Energética, impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor.