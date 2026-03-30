Chihuahua se corona campeón del Torneo de Futsal Femenil IMSS 2026 tras vencer a San Luis Potosí

El estado de Chihuahua se coronó campeón del Torneo de Futsal Femenil IMSS 2026, tras vencer 4-1 a su similar de San Luis Potosí en la gran final disputada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El encuentro reunió a más de 600 asistentes, entre familiares, estudiantes y miembros del sindicato, en un ambiente lleno de entusiasmo y apoyo femenil.

El torneo, organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, marcó un precedente al convertirse en el evento de futbol de salón femenil más grande del país. En total participaron 320 equipos, 3 mil 539 jugadoras y se anotaron más de 4 mil 923 goles, cifras que reflejan el crecimiento y la importancia de esta disciplina en México.

La ceremonia previa al partido final estuvo encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, entre otras autoridades. También asistieron figuras destacadas del futbol mexicano como Ricardo Ferretti, Manuel Negrete y Charlyn Corral, quienes respaldaron el impulso al deporte femenil.

Durante su intervención, Zoé Robledo destacó que este torneo representa un paso importante para consolidar el futsal femenil en el país y abrir oportunidades a nuevas generaciones. Señaló que incluso hubo visores de la Federación Mexicana de Futbol y de la FIFA, quienes identificaron a 139 jugadoras con talento para futuros procesos, con la mira puesta en un posible Mundial de Futsal Femenil en 2029.

En el plano deportivo, el equipo de Chihuahua mostró superioridad durante el encuentro final, logrando imponerse con un marcador contundente de 4-1. Previamente, en semifinales, derrotó 2-1 al Estado de México, mientras que San Luis Potosí llegó a la final tras vencer 6-1 a Querétaro. El partido por el tercer lugar también se disputó en esta misma sede.

Al finalizar el torneo, se entregaron reconocimientos a las jugadoras más destacadas. Dulce Jaqueline Ortiz Campos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue nombrada la mejor jugadora del torneo, mientras que América Fernanda Jáquez Villagómez recibió el reconocimiento como mejor portera. Por su parte, Ángela Noemí Peña Chaparro se coronó como goleadora con 11 anotaciones.

Además, se reconoció el desempeño de otras jugadoras sobresalientes, así como la labor de árbitros y entrenadores que hicieron posible el desarrollo del torneo. Las capitanas de ambos equipos finalistas dirigieron mensajes de orgullo y motivación, destacando el esfuerzo y la dedicación de todas las participantes.

La jornada también incluyó actividades complementarias, como presentaciones deportivas durante el medio tiempo y la participación de selecciones nacionales, lo que enriqueció la experiencia para los asistentes.

El IMSS reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la inclusión, impulsando espacios donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente en el ámbito deportivo.