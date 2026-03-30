Crimen organizado evoluciona hacia “una amenaza híbrida”; vulnerabilidad del Estado mexicano

Entrenamiento de Cárteles mexicano con drones en Ucrania

Ante la vulnerabilidad del Estado Mexicano, el crimen organizado ha evolucionado hacia un esquema de “amenaza híbrida”, al combinar violencia tradicional con herramientas tecnológicas, financieras y de desinformación, lo que representa ya un desafío de seguridad nacional.

Así lo advierte la Comisión de Inteligencia Artificial (IA) del Senado encabezada por el priista, Rolando Zapata Bello, quien explicó que cuando estas organizaciones logran controlar territorios, financiar estructuras e influir en decisiones locales, además de utilizar tecnologías para expandirse, se configuran plenamente como amenazas híbridas.

Zapata Bello destacó un dato que calificó como contundente: en el 75% del territorio mexicano se registra la presencia de algún grupo delictivo, lo que transforma la naturaleza del problema.

En este sentido, advirtió que este fenómeno criminal rebasa el ámbito de la seguridad pública, para convertirse también en un asunto de seguridad regional en América Latina y el Caribe.

El legislador señaló que este tipo de amenazas presenta patrones similares en la región, entre los que destacan: La convergencia entre cárteles, pandillas y redes internacionales

Asimismo la diversificación de economías ilícitas más allá del narcotráfico y la debilidad institucional que permite el avance de actores no estatales.

“Las amenazas híbridas no avanzan solo por su capacidad, avanzan también por nuestras debilidades”, puntualizó.

Zapata Bello, alertó sobre la vulnerabilidad que tiene el Estado Mexicano para enfrentar esta nueva vertiente del crimen organizado.

Consideró que el Estado Mexicano sufre una fragmentación institucional en materia de seguridad, una desigualdad de capacidades entre estados y municipios y una dificultad para coordinar inteligencia, justicia y políticas públicas en tiempo real

El presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado subrayó que estos fenómenos no operan en un solo frente, sino de manera simultánea en distintos ámbitos, lo que complica su contención.

“Hoy el crimen organizado ya no es solo un fenómeno delictivo, es un actor con capacidad de control territorial, influencia política y proyección internacional”, afirmó.

Explicó que cuando estas organizaciones logran controlar territorios, financiar estructuras e influir en decisiones locales, además de utilizar tecnologías para expandirse, se configuran plenamente como amenazas híbridas.

En este sentido, advirtió que el fenómeno rebasa el ámbito de la seguridad pública, para convertirse también en un asunto de seguridad regional en América Latina y el Caribe.

Advirtió que mientras el crimen organizado se articula de manera integral, el Estado continúa operando de forma fragmentada, lo que reduce la efectividad de la respuesta.

Ante este panorama, Zapata Bello sostuvo que la respuesta no puede ser convencional y debe centrarse en inteligencia integrada, no dispersa, cooperación regional efectiva así como fortalecimiento institucional sostenido

“Cuando el Estado llega tarde o llega dividido, los otros llegan primero y se quedan”, sentenció