“Félix Salgado es activo importante de Morena y se queda al lado de la Presidenta”: Monreal

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el senador morenista Félix Salgado Macedonio se mantendrá en las filas del partido, no se irá a “ninguna parte”, porque él, el senador, es un “activo muy importante del movimiento (Morena) y estará junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A principio de marzo, el PRD en Guerrero invitó en un evento, incluso se sabe que el senador ha sostenido encuentros privados, por la dirigencia de las rémoras del Sol Azteca a sumarse a ellos.

Félix Salgado Macedonio no quita el dedo del renglón de querer volver a gobernar la entidad que hoy administra su hija Evenlyn Salgado.

“Félix no se va a ir a ninguna parte, yo lo conozco bien. Félix se mantendrá leal a Morena. Es un activo valioso de Morena y Félix seguirá al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Félix es un político muy importante para el movimiento”.

Sin embargo, Monreal Ávila difirió de las críticas del legislador guerrerense, que ha sido denunciado por mujeres por presuntos abusos sexuales, quien apuntó a que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján comete actos de nepotismo, por “tener a muchos familiares en el gobierno”.

Ricardo Monreal fue muy puntual en destaca que Luisa Alcalde no los eligió “ni los puso”.

“El nepotismo es una figura jurídica que consiste en que el que está de superior jerárquico nombre a un familiar que esté directamente subordinado con él. Eso es el nepotismo. Y si alguien tiene un hermano, yo tengo 14 hermanos, una es jubilada del Seguro Social, es doctora, otro es jubilado de su trabajo, ellos trabajaron sin que yo los nombrara. No me parece justa la crítica contra Luisa Alcalde o su familia, porque la propia fiscal, que es hermana de Luisa, surge de un procedimiento del Congreso transparente y creo que ella tiene capacidad, talento, formación jurídica y vida propia.”

Y dejó en claro que la fiscal general capitalina no fue designada por Luisa Alcalde, sino por el Congreso local. No aplica ahí el nepotismo y yo tengo una buena opinión de la familia Alcalde.