Jóvenes Escribiendo el Futuro: fecha confirmada y monto del pago doble de abril 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo es el próximo primer pago y de cuánto será el depósito? Conoce cuándo te depositarán el primer pago de 2026 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y de cuánto será el aumento para este año (Pexels y Jóvenes Construyendo el Futuro)

Excelentes noticias para todos los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, ya que ya se tiene en el radas un calendario de pagos tentativo basado en el periodo anterior, así como el monto a recibir este mes de abril. Por si fuera poco, este apoyo viene por partida doble, pues los estudiantes recibiran un monto acumulado.

¿Cuándo depositarán la beca Jóvenes Escribiendo el futuro?

A pesar de que las autoridades no han ofrecido un calendario de pagos confirmados, se espera que estos comiencen a partir de la segunda semana de abril, tomando como referencia los periodos de pago anteriores.

Calendario tentativo de pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Como lo mencionamos, existe un periodo de pagos previo, por lo que cabe la posibilidad de que el calendario oficial quede más o menos así:

Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.

Letra C: martes 14 de abril de 2026.

Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.

Letra G: jueves 16 de abril de 2026.

Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.

Letra M: lunes 20 de abril de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.

Letras R: miércoles 22 de abril de 2026.

Letra S: jueves 23 de abril de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026

¿Cuánto pagará este mes la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Lo que es un hecho es que quienes forman parte de la Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto de pago para el mes de abril será de 11 mil 600 pesos, resultado de dos pagos bimestrales de 5 mil 800 pesos.

¿Cómo revisar si ya cayó tu beca?

Los beneficiarios pueden confirmar el depósito a través de distintos canales oficiales: