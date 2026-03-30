La vida secreta de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro: un drama criminal que salpica al Cártel de Sinaloa

Una pareja ¿criminal? Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro (d), junto a su esposa Cilia Flores (2-i), y sus abogados Mark Donnelly (i) y Barry pollack (c), durante su comparecencia este lunes, ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg (EFE)

La figura de Cilia Flores, esposa del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido vinculada por investigaciones judiciales en Estados Unidos con una compleja red de corrupción y narcotráfico que involucra a familiares cercanos y altos funcionarios del gobierno, de acuerdo a un reportaje publicado este lunes por el Wall Street Journal (WSJ).

Según acusaciones presentadas por fiscales estadounidenses, miembros de su entorno participaron en operaciones para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, aceptando sobornos, facilitando vuelos de droga y, presuntamente, ordenando actos violentos.

Una red familiar conocida como “El Jardín de Flores”

De acuerdo con expedientes judiciales, en poder del WSJ, Flores habría construido una estructura de poder basada en familiares, conocida en Venezuela como “El Jardín de Flores”, un juego de palabras con su apellido.

Esta red incluía hermanos, sobrinos y otros allegados, a quienes se les asignaron cargos dentro del gobierno, el sistema judicial y empresas estatales. Según exfuncionarios, esto permitió consolidar un sistema de impunidad, donde las actividades ilícitas podían operar con protección política.

El caso de los sobrinos de Cilia... y el Cártel de Sinaloa

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2015, cuando dos sobrinos de Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Flores, fueron arrestados en Haití tras una operación encubierta de la DEA.

Los jóvenes negociaban el envío de 800 kilos de cocaína y afirmaron que podían utilizar el hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas para facilitar los cargamentos.

Durante las reuniones, ofrecieron acceso a altos niveles del gobierno venezolano y mencionaron conexiones con el Cártel de Sinaloa. En realidad, sus interlocutores eran informantes de la DEA.

Las investigaciones señalan que el Cártel de Sinaloa aparecía como un posible socio logístico en estas operaciones, particularmente en la fase de distribución internacional de la cocaína.

Este grupo criminal, conocido por su amplia red de tráfico hacia Estados Unidos, habría sido mencionado por los implicados como comprador o intermediario clave capaz de recibir grandes cargamentos y garantizar su entrada al mercado estadounidense.

No obstante, en el caso específico de los sobrinos, los supuestos contactos con el cártel formaban parte de una negociación que en realidad estaba controlada por agentes encubiertos.

El operativo culminó cuando los sobrinos viajaron a Haití para cerrar el acuerdo. Ahí fueron detenidos por agentes estadounidenses.

En conversaciones grabadas, uno de ellos afirmó que el dinero obtenido sería utilizado para apoyar campañas políticas en Venezuela, lo que reforzó las sospechas de vínculos entre el narcotráfico y estructuras de poder.

Chavistas se manifiestan en Caracas tras segunda audiencia de Maduro en Nueva York AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez (Miguel Gutiérrez/EFE)

Así fue el ascenso político de Cilia Flores

Cilia Flores comenzó su carrera en un entorno humilde en Caracas y se convirtió en una figura clave dentro del movimiento de Hugo Chávez.

Participó en la redacción de la Constitución, presidió la Asamblea Nacional y posteriormente fue fiscal general. Con el ascenso de Maduro, su influencia creció aún más, siendo considerada una de las personas más poderosas del país.

Durante años, familiares de Flores ocuparon puestos estratégicos en áreas como:

• Finanzas públicas

• Sistema judicial

• Seguridad

• Industria petrolera (incluyendo la estatal PDVSA)

Esto permitió, según investigaciones, controlar decisiones clave y proteger operaciones ilegales, además de facilitar el movimiento de dinero y recursos.

Exfuncionarios estadounidenses han señalado que altos niveles del gobierno venezolano permitieron que el país se utilizara como plataforma para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, cobrando comisiones a cambio.

En lugar de participar directamente en todas las operaciones, las autoridades habrían facilitado el tránsito de organizaciones criminales internacionales.

Crisis en Venezuela Estados Unidos bombardeó Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro. (EFE y especial)

Flores se ha declarado inocente de todas las acusaciones: su defensa legal ha sostenido que las pruebas presentadas por el gobierno estadounidense deben ser impugnadas y revisadas en tribunales.

Sin embargo, varios de sus familiares han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana. por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Cilia Flores fue capturada, junto a su esposo Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense en Caracas, el pasado 3 de enero.