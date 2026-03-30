Mundial FIFA 2026: ¿venderán bebidas alcohólicas en los estadios de México?

Afición en la reapertura del Estadio Banorte Durante el partido, la venta dentro del remodelado Estadio Banorte comenzó una hora antes del partido y hasta el minuto 60 del segundo tiempo. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Este fin de semana, el Estadio Azteca vivió su esperada reinauguración con el partido entre México y Portugal que quedó empatado sin goles. Previo al enfrentamiento, un aficionado murió a las afueras del inmueble luego de caer 14 metros entre rampas. De acuerdo con la información de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad, provocando él mismo el fatal accidente. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si se venderán bebidas alcohólicas durante la Copa del Mundo en los inmuebles nacionales.

“Es cuestión de Protección Civil”: Sheinbaum responde sobre el aficionado fallecido en el Estadio Banorte

“Tiene que ver con varios temas. La protección civil en estadios, más allá de la propia venta. ¿Quién regula la Protección civil en los estados? son los gobiernos estatales y particularmente los municipios. a ellos les corresponde revisar la protección civil en espectáculos públicos. Así le corresponde a Coyoacán en el caso del Azteca.

A mí me tocó cuando fui jefa de gobierno. A veces pasa que, cuando una alcaldía de la CDMX o municipio tiene una cantidad de establecimientos mercantiles enormes y que es prácticamente imposible para protección civil revisar cada uno. Nosotros modificamos la Ley de Protección Civil en ese entonces para que terceros pudieran revisar esta parte."

¿Venderán bebidas alcohólicas en los Estados durante el Mundial FIFA 2026 en México?

Después de haber explicado el asunto de la Protección Civil en eventos masivos, como lo son partidos de futbol, es responsabilidad de las alcaldías o municipios, señaló que en este momento no tienen contemplado hacer una revisión sobre una posible regulación de este tema.

“Hasta el momento no hemos pensado regular su venta en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todos modos, eso es una atribución estatal, no le corresponde a la federación. Podríamos participar asesorando, nada más.”

Actualmente, en los partidos de Liga MX y en el juego entre México y Portugal, la venta de bebidas alcohólicas se ha limitado a realizarse a partir de una hora antes que inicie el partido y hasta el minuto 60 del segundo tiempo del encuentro, esto como una forma de limitar un poco más el abuso en el consumo de estos productos.