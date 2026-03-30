Nueva alcaldesa en Nuevo León surge del nepotismo, de matrimonio corrupto, acusan diputadas de Morena

CDMX — Diputadas de Morena por Nuevo León advirtieron que no permitirán que se practique el nepotismo en ningún gobierno y acusaron que la designación de Mónica Maricela Oyervides Acosta como alcaldesa sustituta del municipio de Juárez “constituye una acción clara de nepotismo”, al tratarse de la cónyuge del exalcalde, Félix Arratia Cruz, quien solicitó licencia indefinida.

Adriana Belinda Quiroz Gallegos, quien votó en contra del proceso de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien explicó que, tras la solicitud de licencia del entonces alcalde, a fin de integrarse al gobierno estatal, “lo que pareciera un procedimiento administrativo recurrente, hoy genera una preocupación legítima, ya que el Congreso local designó como alcaldesa a Mónica Maricela Oyervídez Acosta, expresidenta del DIF y esposa del hoy exalcalde, constituyendo una acción clara de nepotismo”.

(Esto) “contraviene claramente el espíritu de la reforma constitucional que va en contra del nepotismo […] catalogándolo como una de las faltas administrativas graves que puede cometer cualquier servidor público”, porque “el poder no es un asunto familiar, los cargos públicos nunca se heredan y la democracia no se construye con privilegios, sino con legitimidad y ética”, expuso.

La diputada Sandra Medina Palacios secundó que esta esta determinación es “ilegal, despótica y nepotista”, por el uso político de las instituciones “que se está haciendo del Congreso del estado de Nuevo León, en la aprobación de este nombramiento”.

Y puntualizó que “no hay razonamiento jurídico alguno que permita justificar esta acción. Queda más que claro que se trata de una violación flagrante a la Constitución Federal y también a la local”.

Petra Gómez Romero dijo que el procedimiento cumplió con ciertos pasos legales, pero cuestionó la decisión de fondo, ya que “en el municipio hay quienes están preparados mucho más que la designada.

“No estamos de acuerdo con este matrimonio corrupto; no puede ser posible que allá los diputados locales voten a favor del nepotismo […] no le hemos fallado al pueblo y no le vamos a fallar; no podemos ser comparsas de quienes votaron a favor del nepotismo en Nuevo León”, remarcó.

En tanto, Olga Leticia Chávez Rojas puntualizó que esta designación representa una falta de respeto a la voluntad ciudadana.

“El pueblo no fue quien votó por ella, simplemente el pueblo no la eligió.

“Vamos a seguir denunciando, no vamos a permitir que sucedan estas cosas porque hoy está sucediendo esto y mañana puede ser otra cosa”.