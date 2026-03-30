Pensión IMSS 2026: ¿Subirá el monto en abril? El IMSS y los adultos mayores (La Crónica de Hoy)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esperan el pago de abril de 2026 con la duda de si habrá un incremento en el monto mensual. La respuesta es clara: no habrá un aumento general para todos, aunque sí existen casos específicos donde el pago puede subir.

¿Habrá aumento en abril 2026?

De acuerdo con información reciente, no está programado un aumento general ni pago extra en abril.

El depósito se realizará de forma normal

La pensión se paga el 1 de abril de 2026

Cada beneficiario recibirá el monto habitual según su caso

Esto significa que, en términos generales, no habrá incremento automático para todos los pensionados.

¿Quiénes sí pueden recibir más dinero?

Aunque no hay aumento universal, algunos pensionados sí podrían ver un incremento en su pago:

Pensionados bajo la Ley 73

Quienes están bajo este régimen pueden acceder a aumentos mediante asignaciones familiares:

15% extra por cónyuge

10% por cada hijo

10% adicional por padres dependientes

En algunos casos, el incremento puede alcanzar hasta 25% adicional sobre la pensión base.

Pensión mínima garantizada

En 2026, este monto aumentó alrededor de 13% , alcanzando cerca de 10,636 pesos mensuales

, alcanzando cerca de Este ajuste ya se aplica desde inicios del año, no exclusivamente en abril

Fondo de Pensiones para el Bienestar

Algunos pensionados bajo la Ley 97 podrían recibir un complemento:

Aplica para quienes ganan menos de cierto límite

Busca acercar la pensión al 100% del último salario

¿Por qué no sube para todos?

El sistema de pensiones del IMSS funciona de forma distinta a programas sociales:

No hay aumentos iguales para todos

El monto depende de factores como:

régimen (Ley 73 o 97)



semanas cotizadas



salario base



situación familiar

Por eso, los incrementos son individuales y condicionados, no generales.