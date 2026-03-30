Pensión IMSS 2026: ¿Subirá el monto en abril?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esperan el pago de abril de 2026 con la duda de si habrá un incremento en el monto mensual. La respuesta es clara: no habrá un aumento general para todos, aunque sí existen casos específicos donde el pago puede subir.
¿Habrá aumento en abril 2026?
De acuerdo con información reciente, no está programado un aumento general ni pago extra en abril.
- El depósito se realizará de forma normal
- La pensión se paga el 1 de abril de 2026
- Cada beneficiario recibirá el monto habitual según su caso
Esto significa que, en términos generales, no habrá incremento automático para todos los pensionados.
¿Quiénes sí pueden recibir más dinero?
Aunque no hay aumento universal, algunos pensionados sí podrían ver un incremento en su pago:
Pensionados bajo la Ley 73
Quienes están bajo este régimen pueden acceder a aumentos mediante asignaciones familiares:
- 15% extra por cónyuge
- 10% por cada hijo
- 10% adicional por padres dependientes
En algunos casos, el incremento puede alcanzar hasta 25% adicional sobre la pensión base.
Pensión mínima garantizada
- En 2026, este monto aumentó alrededor de 13%, alcanzando cerca de 10,636 pesos mensuales
- Este ajuste ya se aplica desde inicios del año, no exclusivamente en abril
Fondo de Pensiones para el Bienestar
Algunos pensionados bajo la Ley 97 podrían recibir un complemento:
- Aplica para quienes ganan menos de cierto límite
- Busca acercar la pensión al 100% del último salario
¿Por qué no sube para todos?
El sistema de pensiones del IMSS funciona de forma distinta a programas sociales:
- No hay aumentos iguales para todos
- El monto depende de factores como:
- régimen (Ley 73 o 97)
- semanas cotizadas
- salario base
- situación familiar
Por eso, los incrementos son individuales y condicionados, no generales.