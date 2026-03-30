Pide disculpas Infodemia tras desacreditar video de mujer asoleándose en Palacio Nacional

Nuevos videos fueron publicados con la figura de una presunta mujer en Palacio Nacional luego de que las primeras imágenes se tacharon de falsas por parte del gobierno.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció como real la imagen de una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, el portal gubernamental de Infodemia que presuntamente combate la desinformación y las noticias falsas, pidió una disculpa pública por desacreditar esa información tan pronto se difundió el video.

“La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que si son reales las imágenes captadas desde el Zócalo.

Por esta razón InfodemiaMex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, aseveró

Tan pronto la presidenta Sheinbaum confirmó la veracidad de la imagen, Infodemia emitió un comunicado donde recuerda que el 19 de marzo y el 22 de marzo “desmintió con la información oficial disponible” la veracidad de las imágenes difundida en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.

Hace unas semanas se viralizaron unas imágenes donde se observaba a una mujer recostada en el alféizar de una ventana del Palacio Nacional, asoleando sus piernas.

De inmediato, Infodemia desmintió esa versión y aseguró que los videos e imágenes que circulaban en redes sociales habían sido creados con inteligencia artificial, lo que avivó la discusión pública en torno a la autenticidad de las imágenes.

A más de 10 días de esos hechos, la presidenta Sheinbaum desmiente a Infodemia y reconoce que una mujer tomó el sol en Palacio Nacional

La mandataria indicó que inicialmente se realizó una investigación interna para determinar si alguna persona había salido a tomar el sol, lo cual fue negado. Sin embargo, tras una revisión más detallada, se confirmó que sí hubo una mujer en esa zona del inmueble.

“Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol, después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día”

Confirmó que la mujer responsable fue identificada tras las indagatorias correspondientes y que, como resultado de este proceso, se procedió a imponerle una sanción conforme a los lineamientos establecidos, en atención a su conducta y a la gravedad del hecho.

“La persona fue sancionada y se le dijo que ‘oye, no puedes estar haciendo esto’”, recalcó