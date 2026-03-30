Por feminicidio, vinculan a proceso a menor que asesinó a dos maestras en Michoacán

Osmar N El alumno de 15 años recibió la medida cautelar de internamiento preventivo.

Osmar “N”, adolescente de 15 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad por el feminicidio de dos maestras dentro de un plantel educativo en Michoacán.

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de sus áreas especializadas en violencia familiar, de género y atención a niñas, niños y adolescentes, obtuvo del órgano jurisdiccional la resolución que permite continuar el proceso penal en contra del imputado.

La decisión se sustentó en los datos de prueba presentados durante la audiencia, considerados suficientes para establecer su probable participación en los hechos.

El juez especializado determinó imponer como medida cautelar el internamiento preventivo del adolescente, una resolución que busca garantizar su comparecencia durante el proceso judicial y la protección de las partes involucradas.

Además, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público deberá robustecer el caso con nuevas diligencias, peritajes y testimonios que permitan esclarecer de manera integral lo ocurrido.

Así ocurrió el ataque en escuela de Michoacán

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron la mañana del 24 de marzo, cuando el menor ingresó a la institución educativa donde estudiaba portando un estuche de guitarra. En su interior llevaba un arma de fuego, la cual utilizó para disparar contra dos trabajadoras del plantel, identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B., quienes fallecieron en el lugar.

Tras el ataque, elementos policiales aseguraron al adolescente y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.



