Rescatan con vida a uno de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa

Rescate en las minas de Santa Fe en Sinaloa Tras más de 100 horas de trabajo continuo, brigadas federales y estatales lograron sacar con vida al primer trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la madrugada el rescate del primer trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, luego de un operativo que se extendió por más de cuatro días.

El hallazgo ocurrió a las 00:25 horas, cuando las brigadas localizaron con vida a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán.

De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la CNPC y autoridades del Gobierno de Sinaloa, se activó el protocolo de extracción segura en cuanto se confirmó su ubicación.

Tras ser llevado a superficie, el trabajador fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que el operativo no se detiene y continúa la búsqueda de los otros tres mineros que permanecen atrapados.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación constante con los familiares para actualizarlos sobre cada avance y asegurarles que las labores seguirán de forma ininterrumpida hasta encontrarlos.

El Puesto de Mando Unificado reiteró que los esfuerzos coordinados entre fuerzas federales y estatales se mantienen activos en la zona, con prioridad en la seguridad de los equipos y en la pronta localización de los trabajadores restantes.