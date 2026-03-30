Semarnat sigue en diálogo con comunidades indígenas para presentar las propuestas de la restauración de la Presa Endhó

Diálogo con comunidades indígenas de la Presa Endhó

Los días 28 y 29 de marzo, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), llevó a cabo una serie de asambleas informativas acerca del proyecto del Programa de Restauración Ecológica del Área de Influencia de la Presa Endhó, en las comunidades de Xijay de Cuauhtémoc y Xitejé de la Reforma.

Durante estos días, los representantes de la Semarnat explicaron que el objetivo del programa es mejorar las condiciones ambientales y de vida para las comunidades que habitan en esta región.

Por ello, se expuso que se busca implementar acciones con las que se pueda atender la problemática hídrica en la región, incluyendo el tratamiento de aguas residuales, al mismo tiempo que se eviten las descargas directas a ríos y presas. De igual manera, se dio a conocer que se reforzarán las tareas de monitoreo y vigilancia del agua.

En cuanto a los planes de reforestación, se detalló que se trabajara en la recuperación de los ecosistemas.

Por otro lado, el Programa de Restauración Ecológica del Área de Influencia de la Presa Endhó, el cuál tendrá una duración de 12 años a partir de su publicación, tiene el propositito de impulsar acciones integrales que están orientadas a la recuperación de suelos, mejora de la calidad del agua, rehabilitación de ecosistemas, manejo adecuado de residuos y la promoción de prácticas de desarrollo sostenible. El diseño de soluciones, se dará por medio de la gestión e implementación de proyectos que se manejaran entre distintas instituciones gubernamentales, además de la participación activa de las comunidades.

Estas asambleas informativas forman parte del proceso de consulta previa, libre e informada que está dirigido a los integrantes de las comunidades indígenas que habitan en el área de influencia de la presa. Esto para poder garantizar que su voz y su participación tenga valor en la toma de decisiones en relación a las acciones de restauración ambiental en la región.

Asimismo, como parte de este proceso, la Semarnat también dialogó con las comunidades de Pino Suárez, Santa María Daxthó, Santa María Michimaltongo, San Miguel de las Piedras, San Miguel de las Piedras Segunda Sección y General Pedro María Anaya, el 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de marzo.

Como pilares para avanzar en la restauración ecológica y el manejo sostenible del territorio, de esta manera la Semarnat reafirma el compromiso que tiene con impulsar procesos de consulta basados en el diálogo abierto, la participación comunitaria y la toma de decisiones colectivas.



