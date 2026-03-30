Sheinbaum afirma que su gobierno trabaja con Cuba para reactivar el envío de crudo a la isla

Sheinbaum afirma que trabaja con Cuba para reactivar el envío de petróleo (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que su gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla luego de que el domingo, su homólogo estadounidense, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera combustible ruso.

“El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, tiene que ver también con el envío de petróleo”, mencionó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

El domingo, el republicano afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encontraba en las inmediaciones de la isla: “¡Tienen que sobrevivir!. No tengo ningún problema”, destacó.

“En algún momento hubo tarifas relacionadas, bueno, aranceles si se enviaban, después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”, reiteró Sheinbaum.

Además, manifestó que tanto los acuerdos comerciales como la ayuda humanitaria con la isla caribeña se han dado “desde hace décadas”. En ambos temas estamos trabajando con ellos", apuntó.

Asimismo, aseguró que el país trabaja con Cuba para reactivar el envío de crudo.

México, junto con Venezuela, han sido los principales proveedores de petróleo a Cuba, sin embargo, desde el pasado 29 de enero Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a quien suministrara combustible a la isla.

La Habana necesita unos 100 mil barriles de petróleo al día, de los que solo 40 mil los consigue con pozos propios.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la actividad económica.

Sheinbaum afirma haber donado 20 mil pesos al pueblo de Cuba

Igualmente, la jefa del ejecutivo federal, reveló que envío una ayuda de 20 mil pesos al pueblo de Cuba, destinado para ayuda humanitaria, en el marco de la iniciativa impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Doné 20 mil pesos. Había problemas, por cierto, con el depósito. Ahora, eso es una cosa personal. Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba”, precisó.

Sheinbaum aclaró que esta donación “no tiene nada que ver” con su investidura, pues indicó que “como presidenta del pueblo de México siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación”.

Por otra parte, puntualizó que la cooperación con Cuba —tanto en materia de combustibles como en asistencia social— se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar intereses nacionales.

“Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México”, dijo al explicar que la decisión se evalúa según condiciones tarifarias y aduaneras, pues “buscamos siempre la ayuda humanitaria”.

Añadió que, además de la cooperación entre gobiernos, existen solicitudes de empresas privadas interesadas en adquirir combustibles mexicanos para abastecer al sector privado cubano.

“Esas empresas privadas, como hoteles, están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se acercan a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex (Petróleos Mexicanos) y llevar ellos a los privados de Cuba”, señaló.

Recordó que Cuba recientemente anunció “una apertura de su economía”, lo que ha multiplicado este tipo de operaciones comerciales.

Sobre la postura del país hacia la isla, reiteró que el país defiende la soberanía cubana “no tiene que haber la intervención de un país sobre otro país”.

Sostuvo que el apoyo humanitario continuará pese a críticas internas, al afirmar que “los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son los algunos opositores de ultraderecha”, mientras “el pueblo de México está totalmente de acuerdo con que haya ayuda humanitaria a Cuba y a cualquier país del mundo”.

Recordó que México ha tenido siempre una relación de amistad con el pueblo cubano, la cual va a seguir existiendo.

“Mientras yo sea presidenta, esa va a seguir siendo la posición. Porque es por Constitución y por convicción y lo que nos acerca al pueblo cubano es algo extraordinario. Entonces la ayuda humanitaria va a seguir y la ayuda comercial estamos viendo las condiciones”, finalizó.