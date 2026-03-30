SRE emprende acciones legales por muerte de mexicanos en del ICE en California

SRE emprende acciones legales y consulares por fallecimientos de mexicanos en centro de detención en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ha puesto en marcha una serie de acciones consulares y legales tras el fallecimiento reciente de un ciudadano mexicano en el centro de detención de Centro de Detención de Adelanto, ocurrido el pasado 25 de marzo, caso que se suma a otros dos decesos registrados en el mismo lugar.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos, reiterando su compromiso con la protección de los derechos y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

Como parte de estas acciones, la Cancillería, a través de la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz, junto con cónsules y representantes legales de las familias, llevará a cabo una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles. En este espacio se dará a conocer la participación del Estado mexicano, bajo la figura jurídica de amicus curiae, en la demanda conocida como L.T. Mesrobian, presentada en enero de 2026.

Dicha demanda, impulsada por la organización Public Counsel en Los Ángeles, denuncia condiciones insalubres dentro del centro de detención, así como aislamiento punitivo, deficiencias en la atención médica y de salud mental, limitaciones en el acceso a necesidades básicas como agua, alimentación adecuada y espacios al aire libre.

Además, autoridades consulares sostendrán reuniones con familiares de las personas fallecidas y con organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de brindar acompañamiento y fortalecer las acciones legales.

La Secretaría también informó que la embajada de México en Estados Unidos enviará comunicaciones a legisladores federales para alertar sobre las condiciones del centro de Adelanto, particularmente en lo relacionado con la atención médica a personas bajo custodia.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, abordó el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, y se prevén acercamientos con autoridades del estado de California, incluido el fiscal Rob Bonta, quien ya ha participado en acciones legales relacionadas con este caso.

Entre las medidas adicionales, el Gobierno de México presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de exponer la situación de personas fallecidas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Cancillería reiteró el llamado a las autoridades estadounidenses para que se realice una revisión inmediata del centro de Adelanto, ante las graves omisiones detectadas, y urgió a garantizar condiciones dignas y atención médica adecuada para todas las personas bajo custodia migratoria.