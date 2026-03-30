SRE y El Colegio de México firman convenio para fortalecer formación del Servicio Exterior Mexicano

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro con la presidenta de El Colegio de México, Ana Covarrubias, en el que se firmó un convenio de colaboración orientado a fortalecer la formación del personal del Servicio Exterior Mexicano.

El acuerdo establece la colaboración entre el Instituto Matías Romero y El Colegio de México, con el objetivo de facilitar la participación de profesores e investigadores en la impartición de cursos dirigidos a integrantes del Servicio Exterior Mexicano, así como en la realización de seminarios y publicaciones conjuntas.

Durante la reunión, el canciller destacó que este convenio forma parte de una estrategia más amplia de la Cancillería para fortalecer la capacitación y profesionalización de nuevas generaciones de diplomáticos, en línea con los principios establecidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se subrayó la importancia de vincular el ámbito académico con la práctica diplomática, con el fin de enriquecer la formación de quienes representan a México en el exterior.

En el encuentro también estuvieron presentes el embajador Juan José Bremer, director general del Instituto Matías Romero, así como Miguel Ángel Valverde, director del Centro de Investigación Internacional del mismo instituto.

Las autoridades coincidieron en que esta alianza permitirá generar un intercambio de conocimientos más amplio, además de impulsar el desarrollo de investigaciones en temas internacionales de interés para el país.