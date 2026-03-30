UNAM establece protocolo para prevenir autolesiones y suicidio en estudiantes

Protocolo para prevenir autolesiones y suicidio en estudiantes UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la implementación del protocolo para la detección y atención a casos de autolesión o riesgo de suicidio en todos sus planteles. También puntualizó que los cuidados responden a las secuelas de la pandemia y al impacto de las redes sociales en la salud emocional de la comunidad estudiantil.

La UNAM informó que las medidas establecen cuatro niveles: leve, moderado, alto y muy alto, con el propósito de actuar a tiempo y otorgar el apoyo psicológico adecuado según cada caso.

De acuerdo con la máxima casa de estudios, las clasificaciones establecidas en el protocolo son:

Nivel leve: se caracteriza con los sentimientos de tristeza y pensamientos suicidas poco frecuentes. En esta categoría se requiere del apoyo psicológico para la atención oportuna.

Nivel moderado: está identificado por los pensamientos intrusivos de muerte durante seis meses, sin intenciones reales de morir y con autolesiones leves a moderadas en alguna parte del cuerpo.

Grado alto: está vinculado con el dolor emocional, grandes niveles de estrés, desolación, amenaza suicida definida, intentos de suicidio y autolesiones moderadas a graves.

Categoría muy alta: tiene que ver con autolesiones con intenciones suicidas e intentos de suicidio letales.

La universidad comentó que el protocolo señala que en situaciones dentro de instalaciones universitarias, se debe reportar a través de la app SOS UNAM o la Línea de Reacción Puma para una atención inmediata. Además, recomendaron actuar con empatía, evitar juzgar a la persona en riesgo y no grabar ni difundir este tipo de situaciones, para no afectar su integridad ni obstaculizar la atención médica.

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