Agricultura paga más de 1,800 mdp a productores de maíz blanco y amarillo

Maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que 31 767 productores y productoras de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala recibieron el pago correspondiente al incentivo al maíz blanco y amarillo, como parte de las acciones del Gobierno de México para garantizar la entrega oportuna de los apoyos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio la instrucción de simplificar las reglas operativas y los requisitos para dar acceso fácilmente a esos apoyos, por lo que el Gobierno de México entregó recursos económicos por mil 897 millones 173 mil 896 pesos en los ocho estados referidos.

Agricultura precisó que los beneficiarios y el monto de recursos que se dispersó en cada entidad fueron:

Campeche: mil 856 beneficiarias y beneficiarios, con 108 millones 342 mil 634 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Chihuahua: mil 254 beneficiarias y beneficiarios, con 298 millones 976 mil 011 pesos para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025 de maíz amarillo.

Guanajuato: 12 mil 070 beneficiarias y beneficiarios, con 580 millones 137 mil 136 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Jalisco: ocho mil 263 beneficiarias y beneficiarios, con 497 millones 645 mil 649 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Michoacán: siete mil 7752 beneficiarias y beneficiarios, con 374 millones 873 mil 005 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Querétaro: 343 beneficiarias y beneficiarios, con 20 millones 639 mil 884 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Tamaulipas: 51 beneficiarias y beneficiarios, con 5 millones 752 mil 305 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz amarillo.

Tlaxcala: 169 beneficiarias y beneficiarios, con 10 millones 772 mil 388 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

El recurso corresponde al pago de un volumen total de dos millones 498 mil 437 toneladas de maíz blanco y amarillo en las ocho entidades.

Asimismo, pagó mil 890 millones 764 mil 189 pesos en apoyo a 495 mil 265 toneladas de trigo de 7 mil 697 productores. De manera similar, a la fecha se han pagado apoyos por 235 millones 109 mil 747 pesos, por 91 mil 183 toneladas de mil 248 productores de arroz.

Adicionalmente se ha hecho el compromiso con los productores de maíz blanco en Sinaloa para la comercialización de la cosecha que se inicia a partir de abril y mayo con una base de 65 dólares por tonelada y una compra de hasta 3.5 millones de toneladas por parte de la industria harinera, almidonera y pecuaria.