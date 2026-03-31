Avanza construcción y ampliación de autopista para mejorar el puerto de Manzanillo

Autopista Armería-Manzanillo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúan los avances en la construcción y modernización de la autopista que conecta con el Puerto de Manzanillo, una de las obras estratégicas para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de la región.

Entre los avances del proyecto destaca la construcción de cuatro estructuras, de un total de 12 contempladas en la obra. Una de ellas es el puente Tepalcates, que tendrá una longitud de 300 metros y un claro de 150 metros, el cual actualmente se encuentra en proceso de cimentación.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación de terraplén, base y subbase, elementos fundamentales para garantizar una vía segura, moderna y eficiente. La obra se realiza con inversión mixta y, una vez concluida, permitirá mejorar la conectividad regional y el transporte de mercancías.

Como parte del proyecto, la autopista será ampliada a seis carriles (tres por sentido) con el objetivo de brindar mayor fluidez vehicular y reducir los tiempos de traslado. Además, la modernización busca evitar la saturación que generan los camiones de carga, los cuales representan alrededor del 30 por ciento del tráfico total en esta vialidad.

Con estas obras también se pretende mejorar la capacidad de operación del Puerto de Manzanillo, considerado el principal puerto del Pacífico mexicano y una de las principales puertas de entrada de mercancías provenientes de Asia hacia América del Norte, al permitir una mayor movilidad y flujo logístico.

La SICT señaló que fortaleciendo la infraestructura de la carretera del país en beneficio de la población y del comercio nacional e internacional es una de las acciones que reafirman su compromiso con los mexicanos.