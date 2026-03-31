Corte invita a ciudadanía a conocer a fondo implicaciones de reforma al PJF

CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsa una campaña de divulgación dirigida a acercar a la ciudadanía los principales cambios derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada el 15 de septiembre de 2024.

Dicha reforma implicó una reconfiguración integral del Poder Judicial, al modificar su estructura, competencias y mecanismos de funcionamiento, con el objetivo de fortalecer su eficiencia, transparencia y cercanía con la sociedad.

Entre las modificaciones destacan la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, instancias que ahora asumen funciones en materia de vigilancia, disciplina y administración, respectivamente.

Esta reorganización implicó cambios en el funcionamiento de la Suprema Corte. Ahora, la administración, elaboración y ejercicio del presupuesto del Poder Judicial, así como la regulación de adquisiciones, servicios y obra pública, corresponden al Órgano de Administración Judicial, lo que redefine las funciones que anteriormente desempeñaban otros órganos, incluida la SCJN.

En la actualidad, el Tribunal de Disciplina Judicial es el encargado de investigar, sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional, fortaleciendo los mecanismos de control interno.

Adicionalmente, la Suprema Corte cuenta con un nuevo Reglamento Orgánico que armoniza su organización con el modelo constitucional vigente e incorpora áreas estratégicas orientadas a fortalecer la atención ciudadana, la transparencia y la protección de los derechos humanos.

Este reordenamiento no solo actualiza la estructura institucional, sino que fortalece una visión de justicia más cercana a la ciudadanía, con énfasis en la igualdad de género, el pluralismo jurídico y la prevención de la violencia.

Invitamos a conocer los contenidos en las redes sociales y canales oficiales, donde se explican de forma clara y sencilla estos cambios y cómo impactan en la justicia en México.