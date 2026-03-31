Diputados de Morena perfilan éxito de Plan B en comisiones; no prevén cambios a minuta del Senado

CDMX — Este martes, aun y que desconoce el motivo por el que se menciona el tema del ejercicio de revocación de mandato, se hizo circular entre los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral el proyecto de dictamen del Plan B que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado, y éste la aprobó sin cambios, y lo mismo se espera con la mayoría de Morena que encabeza los debates.

Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, adelantó que el Plan B no se quedará atorado en las comisiones.

Lobo Román añadió que, dado el éxito que se tuvo con la aprobación en comisiones del Plan A, aunque posteriormente éste haya sido rechazado por el Pleno, la discusión, ahora del Plan B, se realizará con la misma logística.

“Dado el éxito que se tuvo con la aprobación en comisiones del Plan A, aunque posteriormente éste haya sido rechazado por el Pleno, la discusión, ahora del Plan B, se realizará con la misma logística”, dijo.

En su régimen de artículos transitorios, el proyecto de dictamen no deja lugar a dudas que el documento, que impacta presupuestalmente al INE en salarios y modifica la administración pública municipal en todo país, con redirección también del gasto, así como el de las legislaturas, reformará los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución federal.

El proyecto también anula el “vicio” de la postulación a cargos de elección municipal entre pareja de esposos o concubinatos. Es decir, estos cargos “dejarán de ser una herencia”, como actualmente ocurre.

“El presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal. En ningún caso, podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo matrimonial o de concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula”.