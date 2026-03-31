Eduardo Clark destaca que 17.2 millones de vacunas ayudaron a reducir la transmisión de sarampión

Eduardo Clark MEX8584. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 31/03/2026.- El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, habla durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). La transmisión del sarampión en México registra un descenso sostenido desde hace cuatro semanas, tras la aplicación de 17,2 millones de vacunas durante la campaña nacional iniciada en febrero, informó Clark. EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

El Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, presentó este martes su informe sobre el brote de sarampión en el país y aseguró que con la aplicación de 17.2 millones de vacunas, la transmisión de este virus está a la baja.

“La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar. Es la medida más eficiente, la medida más segura y la medida que más funciona para que el sarampión no se propague”.

Desde que se inició el brote del sarampión el pasado 12 de febrero, con la campaña de vacunación se han aplicado 17.2 millones de vacunas y hoy en día la trasmisión de dicha enfermedad está en la baja en las 32 entidades federativas del país. La meta es que para la semana 10, se haya vacunado a 25 millones de personas.

A continuación, Eduardo Clark, explicó que aunque se puede afirmar que por cuatro semanas el sarampión va a la baja y que hay que seguir cuidándonos,.

Por otro lado y al presentar un gráfico para explicar como va en descenso la presencia del sarampión, el funcionario refirió que del 12 de febrero al 30 de marzo pasados, Baja California Sur figura como la entidad donde menos se ha vacunado, mientras que el Estado de México se encuentra en el primer lugar.

Asimismo, el subsecretario agradeció la participación de gobernadores y de la jefa de Gobierno, al igual que el respaldo que han brindado el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud, ya que gracias al esfuerzo conjunto en todas las entidades se han alcanzado o superado las metas previstas.

Vacunación continua

El Subsecretario enfatizó en que si alguien se encuentra dentro de uno de los grupos prioritarios y no se ha vacunado, es importante hacerlo.

El primer grupo y el más importante es cualquier persona que sea mamá, papá, abuela, abuelo o tutor de un niño que se encuentre entre los seis meses de edad y los doce años.

En cuanto a las personas de 13 a 49 años que no tengan su esquema completo que consiste en dos dosis o que no recuerden haberlo recibido, también deben de planificar su vacunación

Por último, Clark hizo énfasis en que, sin importar la institución de afiliación, la vacunación es gratuita y universal, por lo que se puede realizar en cualquier centro de salud público de México, Para conocer los puntos disponibles, se puede consultar la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.