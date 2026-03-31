Grupo Interinstitucional recorre costas del Golfo de México afectada por derrame de crudo; supervisa acciones de limpieza

Grupo Interinstitucional refuerza acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México

Derivado del derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, particularmente en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, l Grupo Interinstitucional encargado de verificar y contener los efectos de este fenómeno, realizará un recorrido aéreo y recorridos terrestres por las costas afectadas en veracruz para supervisar las acciones de limpieza, contención y monitoreo.

El grupo encabezado por la secretaria de Medioambiente, Alicia Barcena, también cuenta con el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el director general de Petróleos Mexicanos Víctor Rodríguez Padilla; Andrea González Hernández, directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente; y por Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Su agenda por Veracruz contará también con una reunión con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para revisar avances, reforzar la coordinación y dar continuidad a las acciones de atención en la entidad además a una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum para el reporte de resultados.

Al respecto de los avances en acciones de atención, contención, saneamiento e investigación en los estados afectados, se mantiene un estado de fuerza de más de 3,000 elementos (2,200 Marina; 700 Pemex; además de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios), con 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 7 aeronaves, 2 drones aéreos, 2 drones submarinos y 1,000 m de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar.

Al corte del 30 de marzo se reporta la recolección de 42 toneladas en playas en el día y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar en el día y 40.6 toneladas acumuladas. Se atendieron 54.3 km en el día y 630.9 km acumulados de playa. Por su parte, el registro operativo de fauna afectada asociado a esta contingencia se reporta en 8 acumulados.

Fuentes de contaminación

Respecto a las tres fuentes de contaminación identificadas por las autoridades federales, se informó que en la zona de chapopoteras de Cantarell, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino.

PEMEX ha identificado la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos, por lo que se activaron de manera inmediata labores de supervisión, contención y limpieza.

Sin embargo, factores como frentes fríos, incremento en el oleaje y los vientos favorecen el desplazamiento del crudo en proceso de reacción (intemperizado) hacia las aguas menos profundas y la costa, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia durante la temporada invernal.

Sobre los 13 busques que se encontraban en el área del fondeadero en Coatzacoalcos antes del inicio del evento se reporta que se han revisado 7 buques, 5 en Coatzacoalcos, 1 en Dos Bocas y 1 en Tampico, los seis restantes fueron boletinados para con apoyo de la comunidad marítima internacional realizarles las inspecciones y obtener los datos.

Igualmente, la ASEA reiteró que el pasado 27 de marzo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales. Las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, establecidas en el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3,000 días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental.