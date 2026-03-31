Inauguran la Visitaduría Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial para las regiones Ciudad de México I y II

instalación de la Visitaduría Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial para las regiones Ciudad de México I y II

Con el objetivo de fortalecer la cercanía de la ciudadanía con las sedes judiciales, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la Visitaduría Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial para las regiones Ciudad de México I y II.

En total existen ya seis Visitadurías que forman parte de las unidades regionales que el Tribunal decidió crea para descentralizar la evaluación del personal judicial, al mismo tiempo que se mejora la calidad del servicio judicial. La creación de estas unidades le darán paso a un mejor contacto y una supervisión más eficaz y objetiva.

En el acto de inauguración, Celia Maya García, la Magistrada Presidenta del TDJ, aseguró que la función de evaluación no puede únicamente ejercerse desde una oficina central ni tampoco desde una visión distante de la realidad en la que se desempeñan las personas juzgadoras.

De igual manera, explicó que la disciplina judicial debe de comenzar a atenderse como una práctica cotidiana que se apega a reglas, principios y deberes. Todo esto es indispensable para que la confianza pública en la impartición de justicia prevalezca,

Asimismo, el Tribunal impulsa una nueva cultura de la supervisión judicial, en la cual se considera a la evaluación como una herramienta preventiva y de mejora continua. Maya García explicó que el buen desempeño de una persona juzgadora exige responsabilidad, imparcialidad, integridad, saber técnico, diligencia, criterio judicial y calidad en el servicio.

Por el momento, además de la sede de la Ciudad de México , el Tribunal ha inaugurado la Visitaduría Regional de la Región Pacífico, con sede en Colima, que atiende a Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. Y la región Oaxaca brinda atención a Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Durante su participación, el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del TDJ, Juan Carlos Zamora, dio a conocer que se ha determinado la instalación de la Visitaduría Regional I y II cuya competencia sucederá en los estados de Querétaro y Tlaxcala, esto debido a su complejidad y relevancia.

Zamora destacó además que en los tres Circuitos se desempeñan más de 300 personas juzgadoras federales, lo que significa un seguimiento más especializado y oportuno.

Por otro lado, José Faustino Arango Escámez, nombrado Visitador Regional del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial Región CDMX I y II, destacó lo importante que es que las Visitadurías demuestren que son útiles, justificando su existencia en la vigilancia de los poderes judiciales. “Su labor no solamente se centrará en acciones correctivas y sancionadoras, sino también de apoyo, coadyuvancia y conciliación en todos los Circuitos Judiciales del país”, puntualizó.

Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, dejo claro que generar confianza con la nueva arquitectura de la justicia en el país no es un reto menor.“La sociedad anhela la transparencia de quienes imparten justicia: la población está ávida precisamente de esa transparencia, de la adecuada celeridad y de confianza de la nueva justicia en México”.

El evento también contó con la presencia de la Magistradas Indira Isabel García Pérez y el Magistrado Rufino H León Tovar, integrantes del TDJ, así como la Maestra Catalina Ramírez Hernández, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial, además de servidores públicos del TDJ.