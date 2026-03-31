INE suspenderá servicios en Módulos de Atención del 1 al 6 de abril

Módulos del INE (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán actividades a partir de las 14:00 horas del miércoles 1 de abril.

Esta medida, aprobada por la Junta General Ejecutiva, se aplicará a la totalidad de los más de 840 módulos instalados en el país, en apego a los calendarios oficialesde días de asueto. El servicio se restablecerá de manera normal el próximo lunes 6 de abril en los horarios habituales.

Durante este periodo, los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, Actualización de datos y Reposición de la Credencial para Votar permanecerán temporalmente suspendidos. Asimismo, el sistema de citas electrónicas no asignará turnos para los días referidos.

El Instituto invita a la ciudadanía a acudir puntualmente a sus citas programadas y a consultar la disponibilidad de servicios en el portal institucional.