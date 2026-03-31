La Suprema Corte impulsa una campaña de difusión sobre los cambios en la Justicia Federal

Campaña de divulgación de la Suprema Corte

Con el fin de acercar a la ciudadanía a los cambios en la reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha creado una campaña de divulgación.

Dicha reforma implicó una reconfiguración integral del Poder Judicial, con la finalidad de fortalecer su eficiencia, transparencia y cercanía con la sociedad. Entre las modificaciones destacan:

La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal;

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial; y

La creación del Órgano de Administración Judicial

Estas instancias han asumido funciones en materia de vigilancia, disciplina y administración, respectivamente. Dicha reorganización implicó una actualización de la estructura institucional, por lo que la administración, elaboración y ejercicio del presupuesto quedarán dirigidas por el Poder Judicial, mientras que la regulación de adquisiciones, servicios y obra pública quedarón bajo el Órgano de Administración Judicial.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial quedará encargado de investigar, sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional.

Asimismo, la Suprema Corte cuenta con un nuevo Reglamento Orgánico implementando una mejora en la atención ciudadana, la transparencia y la protección de los derechos humanos, orientado en la igualdad de género, el pluralismo jurídico y la prevención de la violencia.