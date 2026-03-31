Números ganadores Melate Retro 1621: resultados martes 31 de marzo

La bolsa acumulada para este martes 31 de marzo es de 5.3 millones de pesos, por lo que muchos mexicanos están a la expectativa de los resultados de Melate Retro en el sorteo 1621.

Aquí te compartiremos los resultados del juego de Melate Retro de hoy en cuanto sean publicados en las cuentas oficiales de la Lotería Nacional, por lo que te invitamos a permanecer pendiente, ya que actualizaremos la información en cuanto esté lista.

Resultados Melate Retro Sorteo 1621: números ganadores martes 21 de marzo

En cuanto estén publicados los resultados de Melate Retro del sorteo 1621 de este martes 21 de marzo, los publicaremos en este espacio. Te invitamos a mantenerte pendiente de las actualizaciones.

¿Cómo jugar Melate Retro?

El funcionamiento del Melate Retro es directo. Cada jugador puede elegir entre 6 y 10 números, todos dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen siete esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima es el número adicional, que se asigna de manera automática.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posible. Para acceder a premios menores basta con combinar al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más elevados dependen del total de aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares cuentan con montos variables y del quinto al séptimo los premios son fijos.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1621?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado.

En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.

Fecha límite para cobrar el Sorteo Melate Retro

El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo, según sea el caso.

Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado.