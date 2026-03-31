¿Replantear alianzas en el PAN? Marko Cortés pide flexibilidad en los estados para las coaliciones

Marko Cortés, ex dirigente nacional y actual senador del PAN (Cuartoscuro)

En un escenario electoral rumbo al 2027 que se espera complicado para la oposición, el ex dirigente nacional y actual senador del PAN, Marko Cortés pidió a la actual dirigencia panista, flexibilidad en las alianzas a nivel local para ser más competitivos en las contiendas por las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Reconoció la apertura de su partido al abrirse a candidaturas ciudadanas pero consideró que se requiere replantear la estrategia electoral rumbo a las elecciones de 2027 sobre todo ante la alianza que perfila Morena, con el PVEM y el PT.

En octubre del 2025, el PAN encabezó un relanzamiento donde rompió la alianza electoral que mantenía con el PRI desde el 2021 y descartó coaliciones futuras con ese partido así como cambios en la elección de candidatos para las próximas elecciones.

Artífice de esa alianza con el PRI, Marko Cortés respaldó que el PAN compita sin coaliciones a nivel federal para fortalecer la representación legislativa, pero planteó permitir alianzas flexibles en los estados, donde las condiciones políticas tienen sus propias condiciones y particularidades.

Cortés reconoció que, mientras en lo federal la apuesta es ir solos para ampliar la bancada, en lo local la lógica cambia radicalmente.

En lo local, Cortés dijo que las coaliciones pueden ser decisivas para ganar gubernaturas y alcaldías, especialmente frente a la posible alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El senador puso como ejemplo reciente la alianza PAN-PRI en Durango, que permitió retener la capital del estado, y defendió que cada entidad decida su estrategia según su contexto político.

“Son realidades muy distintas”, insistió, al mencionar casos donde el PAN podría requerir alianzas para ser competitivo, como Zacatecas, Colima, Michoacán, Nuevo León o Sonora.

En ese sentido, destacó perfiles locales con potencial electoral, como alcaldes que han ganado en coalición y podrían buscar gubernaturas, lo que —dijo— obliga a evaluar si mantener o no esas alianzas.

VIRAJE

En entrevista, Cortés defendió que su partido apueste por sí mismo en la elección de la Cámara de Diputados, al considerar que postular candidatos propios en los 300 distritos electorales incrementaría tanto los triunfos de mayoría como la posibilidad de obtener mayor representación proporcional.

“Cuando haces una coalición en lo federal, ganas más mayorías, pero pierdes algo de representación proporcional”, advirtió, al subrayar que el objetivo debe ser superar los 104 diputados federales obtenidos en la elección intermedia de 2021.

Cortés también subrayó que el PAN buscará postular no solo a militantes, sino a perfiles ciudadanos en los distritos federales, con el objetivo de ampliar su base electoral y competir con mayor fuerza.

El exdirigente panista delineó como meta central para 2027 incrementar el número de diputados federales, recuperar gubernaturas y aumentar el número de alcaldías.

Su propuesta sintetiza una estrategia mixta: fortalecer la identidad partidista en el Congreso y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad táctica en los estados para maximizar triunfos.

“En lo federal, eventualmente sí competir solos; en lo local, que cada entidad genere su mejor condición de competitividad”, estableció